Rzecznik małych i średnich firm o ograniczeniach wprowadzanych przez rząd. "Jest jeden warunek"

Pomoc dla firm

- Pozwoli utrzymać częściowo miejsca pracy, ale nie pozwoli na spłacanie kredytów, opłacanie czynszów - mówił. - Jeżeli to (ograniczenie działalności - red. ) miałoby trwać, tak jak wszyscy mieli nadzieję, do początku grudnia, te przedsiębiorstwa dałyby radę. Jeżeli to ma jeszcze trwać cały grudzień i nie wiadomo, co będzie w styczniu, to mogą być duże problemy - mówił.

- Na wiosnę była taka skala pomocy, że przedsiębiorcy mogli, w tym czasie kiedy nie mają żadnych przychodów, utrzymać i firmy oraz miejsca pracy - mówił. Podkreślił, że "logiczne jest, że jeżeli branże mają być zamknięte w grudniu, to powinny być także zastosowane rozwiązania do następnego miesiąca".

Kryterium PKD

- Tutaj jest jeszcze problem i mam nadzieję, że w Senacie zostanie on poprawiony, a Sejm to przyjmie. Tym razem rząd przyjął taką taktykę, że kieruje pieniądze (tylko - red.) do firm zamkniętych, bo na wiosnę było to (wsparcie –red.) dla firm ze spadkami przychodów. Ta pomoc ma być kierowana pod kryterium tak zwanego PKD, czyli klasyfikacji działalności gospodarczej. Jest w tej chwili ponad 40 (grup PKD – red.), dla których przygotowano pomoc. Trzeba spełnić dwa warunki: trzeba znaleźć się w tej grupie PKD i mieć spadek miesiąc do miesiąca lub rok do roku o 40 procent - tłumaczył.