Oszuści mogą wyczyścić konta bankowe. Ostrzeżenie

Oferty atrakcyjnych inwestycji

W komunikacie przedstawiono także jeden z przypadków, który trafił do Rzecznika Finansowego. "Dałem się nabrać na tzw. zarabianie pieniędzy przez Internet na handlu akcjami i walutami" - wskazał klient w wystąpieniu skierowanym do RF.

Jak czytamy, telefoniczny konsultant najpierw namówił klienta to wpłaty 250 euro na konto platformy inwestycyjnej. Zapewniał, że tylko ta kwota będzie inwestowana. Następnie przekonał go do pobrania na komputer programu, który miał służyć do zarządzania inwestycjami. "Po zarejestrowaniu się, została mi przydzielona osoba, która miała mi pomoc w zarabianiu" - wyjaśnił klient.