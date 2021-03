Ostrzeżenie przed kryptowalutowymi pożyczkami. "Sprawa jest szczególnie niepokojąca"

W zamian za promesę udzielenia pożyczki firma wymaga przedpłaty, która ma służyć do pokrycia związanych z pożyczką kosztów. Najczęściej to kwoty na poziomie około 1 tys. zł, choć jedna z osób wpłaciła 19 tys. zł. Dodatkowo firma wymaga ustanowienia zabezpieczenia np. w postaci weksla. Pomimo spełnienia tych warunków pieniądze nie trafiają do klientów, a kontakt z jej przedstawicielami jest utrudniony - podało biuro RF.

"Sprawa jest szczególnie niepokojąca"

Apel o niepodpisywanie umów

"Mamy prawo uzyskać formularz informacyjny, żeby spokojne zapoznać się z warunkami. Warto też poszukać w internecie informacji o danej firmie i sposobie jej działania. Jeśli już zdecydowaliśmy się na zawarcie takiej umowy i w trakcie jej realizacji mamy wątpliwości co do uczciwości i zgodności z prawem jej postanowień, należy złożyć reklamację do podmiotu rynku finansowego. Jeśli nie zostanie ona rozpatrzona zgodnie z naszymi oczekiwaniami można zwrócić się do Rzecznika Finansowego o podjęcie interwencji lub postępowania polubownego. Gdy mamy podejrzenie, że padliśmy ofiarą oszustwa należy jak najszybciej skontaktować z policją lub prokuraturą" – powiedziała Tronowska.