Rządowy pakiet dla kredytobiorców. "To nie są jakieś gigantyczne pieniądze"

Mam pewną wątpliwość, czy tak zwane wakacje kredytowe powinny być powszechnym rozwiązaniem - powiedział na antenie TVN24 główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień. - Aby obniżyć inflację w gospodarce można oddziaływać tylko na popyt, czyli na to, jak chętnie i jak dużo kupujemy - tłumaczył. Ekspert odniósł się też do propozycji zmiany stawki WIBOR na stawkę overnight POLONIA.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział skierowanie do konsultacji społecznych projekt dotyczący pomocy kredytobiorcom.

Wśród propozycji są po 4 miesiące wakacji kredytowych w latach 2022 i 2023, a łączny koszt z tego tytułu to ok. 3 mld zł. Ponadto rząd chce zwiększyć (funkcjonujący już obecnie) Fundusz Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł z obecnych 600 mln złotych.