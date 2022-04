Minister został zdymisjonowany blisko dwa tygodnie temu, nadal działa w rządzie

czytaj dalej

Rząd szykuje duże zmiany w podatkach, wśród nich między innymi obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12 procent. To, jakie skutki przyniesie nowelizacja przepisów dla osób zatrudnionych na umowie zlecenie, wyliczyła Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z Grant Thornton. - W przypadku osób osiągających dochody wyższe zmiany będą korzystne i wyniosą 5 procent dochodu powyżej 30 000 złotych - poinformowała. Zdaniem Samborskiej to niejedyna korzyść.