Rząd odsłania nowy plan transformacji. OZE przejmą większość systemu
"Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK). To dokument opracowany przez Ministerstwo Energii, który wyznacza kierunki rozwoju polskiej energetyki do 2040 roku" - przekazał resort energii w serwisie X.
Strategia opisana w planie wyznacza kierunek zmian w polskiej energetyce na najbliższe 15 lat.
Resort energii dodał w komunikacie, że dokument trafi teraz do Brukseli. W październiku minionego roku Komisja Europejska skierowała skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) za brak zaktualizowanego planu energetyczno-klimatycznego.
Założenia Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu
Zgodnie z prognozami KPEiK do 2030 r. moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wzrośnie do ponad 90 GW, a do 2040 r. podwoi się względem 2025 r.
Z kolei udział OZE w strukturze produkcji energii ma wzrosnąć do 51,6-53,2 proc. w 2030 r. oraz do 65,6-68,9 proc. w 2040 r. Kluczową rolę w tym procesie - jak wskazało ME - mają odegrać:
- energia wiatrowa na lądzie i morzu,
- fotowoltaika,
- wykorzystanie gazów odnawialnych.
W bilansowaniu systemu i zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw istotną rolę będzie odgrywał gaz ziemny, który w kolejnych latach będzie zastępowany przez gazy zdekarbonizowane i odnawialne.
"Rozwój energetyki niskoemisyjnej w Polsce może stać się jednym z najważniejszych impulsów dla krajowej gospodarki w najbliższych dekadach. W przypadku morskich farm wiatrowych zakłada się osiągnięcie poziomu local content na poziomie ok. 40 proc. Przy inwestycjach rzędu blisko 274 mld zł w latach 2026-2040 oznacza to, że ok. 110 mld zł pozostanie w portfelach krajowych przedsiębiorców, a więc w krajowej gospodarce" - zaznaczył resort energii.
Ministerstwo zakłada, że istotnym elementem transformacji będzie także rozwój energetyki jądrowej. Przy założonym poziomie local content rzędu 40 proc. przy pierwszym reaktorze (45 proc. przy drugim i 50 proc. przy trzecim) oraz nakładach inwestycyjnych sięgających ok. 223 mld zł, krajowa gospodarka i rodzime przedsiębiorstwa mogą uzyskać dodatkowo ok. 100 mld zł.
Uruchomienie w drugiej połowie lat trzydziestych pierwszych bloków elektrowni jądrowej oraz małych reaktorów modułowych (SMR) zapewni ok. 40 TWh energii wytwarzanej w podstawie systemu.
Cel: koszt wytwarzania energii ma zmaleć
Przy realizacji KPEiK koszty wytwarzania energii mogą spaść o ok. 8 proc. do 2030 r. i o 18 proc. do 2040 r. względem poziomu z 2025 r. Ma to wzmocnić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i przynieść korzyści odbiorcom indywidualnym.
Do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych spadną o 43-53 proc. do 2030 r. oraz do 61-75 proc. do 2040 r. (WEM-WAM).
"Wdrażanie KPEiK prowadzić będzie do sukcesywnego zmniejszania zależności importowej w zakresie dostaw surowców energetycznych, a tym samym redukcji kosztów związanych z nabyciem importowanych paliw i wypływem środków poza nasz kraj" - przekazał resort energii.