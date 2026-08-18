Nowe przepisy dla wsi. Rolnicy mają zyskać większą ochronę
Jak wyjaśnił rzecznik rządu, ustawa ma wzmocnić ochronę działalności rolniczej, stworzyć bardziej przewidywalne warunki jej prowadzenia oraz uporządkować relacje sąsiedzkie na terenach wiejskich.
- Mówiąc w dużym skrócie, obrazowo, to jest ustawa, która na tradycyjnych obszarach wiejskich, rolniczych zabezpiecza interesy rolników - powiedział Szłapka.
Projekt zakłada zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie wykroczeń. Jednym z kluczowych rozwiązań ma być wprowadzenie domniemania, że prawidłowe gospodarowanie rolne nie stanowi nadmiernego zakłócania porządku ani spokoju nocnego.
Skargi na hałas i zapachy mają być trudniejsze
Nowe regulacje mają dotyczyć przede wszystkim sytuacji, w których osoby przeprowadzające się na tereny tradycyjnie rolnicze skarżą się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem gospodarstw.
- Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona. Chodzi o ochronę przede wszystkim rolników i zabezpieczenie ich interesów - tradycyjnych i produkcyjnych - dodał.
Warunkiem objęcia gospodarstwa ochroną będzie prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.
Oświadczenie przy zakupie nieruchomości
Projekt przewiduje również zwiększenie świadomości osób kupujących nieruchomości na terenach wiejskich. Nabywcy mieliby składać w aktach notarialnych oświadczenie, że są świadomi występowania tzw. immisji, czyli uciążliwości wynikających z prowadzenia działalności rolniczej w sąsiedztwie.
Chodzi między innymi o hałas powodowany przez maszyny, zapachy związane z hodowlą zwierząt, zapylenie oraz inne konsekwencje normalnego funkcjonowania gospodarstw.
Rolnicy będą mogli pracować nocą
Zmiany w Kodeksie wykroczeń mają chronić rolników przed odpowiedzialnością za wykonywanie prac w godzinach nocnych, jeżeli są one uzasadnione agrotechnicznie i prowadzone w prawidłowy sposób.
Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowane rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz stabilność prawną gospodarstw w warunkach postępującej urbanizacji wsi. Chodzi również o stworzenie jasnych zasad współistnienia nowych mieszkańców terenów wiejskich z ich tradycyjną funkcją produkcyjną.
W założeniu proponowane przepisy mają zapewnić ochronę rolniczej funkcji wsi, przy jednoczesnym stworzeniu jasnych reguł współistnienia mieszkańców i gospodarstw rolnych.