Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nowe przepisy dla wsi. Rolnicy mają zyskać większą ochronę

|
pole traktor shutterstock_2825376343
Adam Szłapka: rząd przyjął ustawę w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy zapewniającej dodatkową ochronę prawną gospodarstwom rolnym - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają ograniczyć możliwość kierowania roszczeń wobec rolników z powodu uciążliwości typowych dla działalności rolniczej, takich jak hałas, zapylenie czy nieprzyjemne zapachy.

Jak wyjaśnił rzecznik rządu, ustawa ma wzmocnić ochronę działalności rolniczej, stworzyć bardziej przewidywalne warunki jej prowadzenia oraz uporządkować relacje sąsiedzkie na terenach wiejskich.

- Mówiąc w dużym skrócie, obrazowo, to jest ustawa, która na tradycyjnych obszarach wiejskich, rolniczych zabezpiecza interesy rolników - powiedział Szłapka.

Projekt zakłada zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie wykroczeń. Jednym z kluczowych rozwiązań ma być wprowadzenie domniemania, że prawidłowe gospodarowanie rolne nie stanowi nadmiernego zakłócania porządku ani spokoju nocnego.

Skargi na hałas i zapachy mają być trudniejsze

Nowe regulacje mają dotyczyć przede wszystkim sytuacji, w których osoby przeprowadzające się na tereny tradycyjnie rolnicze skarżą się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem gospodarstw.

- Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona. Chodzi o ochronę przede wszystkim rolników i zabezpieczenie ich interesów - tradycyjnych i produkcyjnych - dodał.

Warunkiem objęcia gospodarstwa ochroną będzie prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Oświadczenie przy zakupie nieruchomości

Projekt przewiduje również zwiększenie świadomości osób kupujących nieruchomości na terenach wiejskich. Nabywcy mieliby składać w aktach notarialnych oświadczenie, że są świadomi występowania tzw. immisji, czyli uciążliwości wynikających z prowadzenia działalności rolniczej w sąsiedztwie.

Chodzi między innymi o hałas powodowany przez maszyny, zapachy związane z hodowlą zwierząt, zapylenie oraz inne konsekwencje normalnego funkcjonowania gospodarstw.

Rolnicy będą mogli pracować nocą

Zmiany w Kodeksie wykroczeń mają chronić rolników przed odpowiedzialnością za wykonywanie prac w godzinach nocnych, jeżeli są one uzasadnione agrotechnicznie i prowadzone w prawidłowy sposób.

Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowane rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz stabilność prawną gospodarstw w warunkach postępującej urbanizacji wsi. Chodzi również o stworzenie jasnych zasad współistnienia nowych mieszkańców terenów wiejskich z ich tradycyjną funkcją produkcyjną.

W założeniu proponowane przepisy mają zapewnić ochronę rolniczej funkcji wsi, przy jednoczesnym stworzeniu jasnych reguł współistnienia mieszkańców i gospodarstw rolnych.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
57 min
Andrzej Lepper pap_20060113_05O (1)
15 lat od śmierci Andrzeja Leppera. "Nigdy nie uwierzę, że to było samobójstwo"
TVN24
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Adam SzłapkaRolnicy
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Snusy
Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Handel
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
Tech
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów
Turystyka
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
Ze świata
Meta Platforms
Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"
Z kraju
PLL LOT szukają oszczędności
Ruszyła kontrola w PLL LOT. Chodzi o umowy B2B
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Tego nie wpisujemy do zwykłej wyszukiwarki. To trzeba wiedzieć, zanim skorzystamy z AI
Tech
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Skok o ponad jedną piątą
Nieruchomości
inpost shutterstock_2689672825
Zielone światło z Brukseli dla przejęcia InPostu
Ze świata
Pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił człowieka (zdjęcie ilustracyjne)
W przyszłym roku pociągi przyspieszą do 250 km/h
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Spór o miliardy uderza w PAŻP. Sąd odroczył decyzję
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Producentów ubywa, eksport rośnie. "Polska zajmuje ważną pozycję w światowym handlu"
Z kraju
Mjanma, Birma, paliwa
Ceny paliw w środę. O tyle więcej zapłacimy na stacjach
Moto
Owoce, jabłka, eksport shutterstock_2113771475
Nie tylko Niemcy i Francja. Polska żywność coraz częściej trafia do Azji i Afryki
Z kraju
zwrot maszyna kaucja shutterstock_2741492911
System do zmiany? "Niech pan zobaczy, panie pośle"
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podejrzenie lobbingu w rządzie. "Nie ma w tym nic złego, że myślimy podobnie"
Z kraju
Akcja służb w sprawie nielegalnego handlu odpadami
Nielegalny handel odpadami. Służby skarbowe zatrzymały pięć osób
Z kraju
Dwóch patostreamerów ukaranych (zdjęcie ilustracyjne)
Młodzi tracą pieniądze częściej niż seniorzy. "Są pewni swoich cyfrowych umiejętności"
Tech
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Odkrycie w Brazylii. "Pokaże prawdziwy potencjał regionu"
Ze świata
Donald Trump
Trump: oni mogą jednak sprawiać problemy
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier: zwrócę się do Mety o pilne wyjaśnienia
Tech
shutterstock_2796885613
Niepokój w całej branży. "Na ten trend zaczyna reagować coraz więcej firm"
Pieniądze
Nowa siedziba centrali PKO BP
KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się
Z kraju
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Odwet za ruch Włoch. Tysiące kontroli na lotniskach
Ze świata
Budapeszt, Węgry, ludzie, tłum
"Europa stoi w obliczu narastającego zagrożenia"
Ze świata
mleko w proszku shutterstock_2678436991
Partie mleka wycofywane. Wykryto toksynę
Z kraju
Adam Gomoła
Kosztowny wynajem auta. Poseł znów komentuje
Z kraju
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny ostrzega. "Poważne konsekwencje"
Tech
shein
Wartość giganta mocno w dół
Ze świata
Ferrari Luce
Pierwsze elektryczne Ferrari trafiło pod młotek. Rekordowa kwota
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica