Z kraju Nowe przepisy dla wsi. Rolnicy mają zyskać większą ochronę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Adam Szłapka: rząd przyjął ustawę w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak wyjaśnił rzecznik rządu, ustawa ma wzmocnić ochronę działalności rolniczej, stworzyć bardziej przewidywalne warunki jej prowadzenia oraz uporządkować relacje sąsiedzkie na terenach wiejskich.

- Mówiąc w dużym skrócie, obrazowo, to jest ustawa, która na tradycyjnych obszarach wiejskich, rolniczych zabezpiecza interesy rolników - powiedział Szłapka.

Projekt zakłada zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie wykroczeń. Jednym z kluczowych rozwiązań ma być wprowadzenie domniemania, że prawidłowe gospodarowanie rolne nie stanowi nadmiernego zakłócania porządku ani spokoju nocnego.

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Skargi na hałas i zapachy mają być trudniejsze

Nowe regulacje mają dotyczyć przede wszystkim sytuacji, w których osoby przeprowadzające się na tereny tradycyjnie rolnicze skarżą się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem gospodarstw.

- Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona. Chodzi o ochronę przede wszystkim rolników i zabezpieczenie ich interesów - tradycyjnych i produkcyjnych - dodał.

Warunkiem objęcia gospodarstwa ochroną będzie prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Oświadczenie przy zakupie nieruchomości

Projekt przewiduje również zwiększenie świadomości osób kupujących nieruchomości na terenach wiejskich. Nabywcy mieliby składać w aktach notarialnych oświadczenie, że są świadomi występowania tzw. immisji, czyli uciążliwości wynikających z prowadzenia działalności rolniczej w sąsiedztwie.

Chodzi między innymi o hałas powodowany przez maszyny, zapachy związane z hodowlą zwierząt, zapylenie oraz inne konsekwencje normalnego funkcjonowania gospodarstw.

Rolnicy będą mogli pracować nocą

Zmiany w Kodeksie wykroczeń mają chronić rolników przed odpowiedzialnością za wykonywanie prac w godzinach nocnych, jeżeli są one uzasadnione agrotechnicznie i prowadzone w prawidłowy sposób.

Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowane rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz stabilność prawną gospodarstw w warunkach postępującej urbanizacji wsi. Chodzi również o stworzenie jasnych zasad współistnienia nowych mieszkańców terenów wiejskich z ich tradycyjną funkcją produkcyjną.

W założeniu proponowane przepisy mają zapewnić ochronę rolniczej funkcji wsi, przy jednoczesnym stworzeniu jasnych reguł współistnienia mieszkańców i gospodarstw rolnych.