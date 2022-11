Rząd przejmuje aktywa Gazpromu w Polsce

Jak poinformował resort rozwoju, "we wpisanej na listę sankcyjną firmie PAO Gazprom , decyzją ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, został dziś ustanowiony tymczasowy zarząd przymusowy. Obejmuje on wszystkie akcje PAO Gazprom w spółce System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.".

Zarząd komisaryczny na akcjach należących do Gazpromu. Minister tłumaczy

Minister dodał, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego. "Robimy wszystko co możliwe, by przeciwdziałać skutkom rosyjskiej agresji, ale też, by eliminować rosyjski kapitał i rosyjskie wpływy. Konstytucja nie pozwala nam na wywłaszczanie, dlatego wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziliśmy tymczasowy zarząd majątkiem" – wyjaśnił szef MRiT.

Według MRiT tymczasowy zarząd przymusowy może ustanowić minister rozwoju i technologii w firmie wpisanej na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji. "Wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewniania jej działania z uwagi na konieczność utrzymania miejsc pracy, świadczenia usług dla społeczeństwa lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym" - podano. Zaznaczono, że środek ten można zastosować też wtedy, "gdy chodzi o ochronę interesu ekonomicznego państwa".

EuRoPol Gaz

Spółka EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiej części systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa. W jego skład wchodzi m.in. gazociąg o długości ok. 684 km, który może być wykorzystywany do przesyłania gazu ziemnego na potrzeby odbiorców zagranicznych oraz krajowych. Do tej pory po 48 proc. udziałów mieli w niej rosyjski Gazprom i polski PGNiG. 4 proc. należy do Gas Tradingu z grupy PKN Orlen.