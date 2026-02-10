Premier powołał Radę Przyszłości. "Musimy ciągle szukać nowych silników wzrostu"

Donald Tusk o Radzie Przyszłości: wierzymy, że przyszłość należy do Polski Źródło: TVN24 HD

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Na współpracę ze mną i ministrem Domańskim zdecydował się zbiór kapitalnych ludzi - w sprawie przyspieszenia, bo nasza przyszłość wymaga przyspieszenia jeśli chodzi o gospodarkę, biznes, naukę - elastyczność i nowoczesność jeśli chodzi o procedury, podejmowanie decyzji. (...) Wierzymy, że Polska może być najlepszym miejscem jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie, kreatywne myślenie - powiedział Tusk.

Szef rządu zapowiedział, że do Rady wejdą ludzie, którzy "zdobywali kosmos, potrafią produkować najbardziej cenione satelity, naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i na duże pieniądze", którzy wiedzą, "jak projektować przyszłość, żeby Polska była liderem w wielu dziedzinach".

Premier poinformował, że "gospodarzem prac Rady Przyszłości" będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Minister Domański powiedział, że Rada Przyszłości będzie wypracowywać rekomendacje dla rządu dotyczące rozwoju polskiej gospodarki w kluczowych obszarach dot. AI, sektora kosmicznego, biotech czy dual-use.

- (...) Musimy ciągle szukać nowych silników wzrostu i osoby, które wchodzą w skład tej Rady, które łączą świat biznesu i nauki, w tych najbardziej nas interesujących obszarach mają do odegrania potężną rolę właśnie w tworzeniu rekomendacji dla polityk państwa. Dzisiaj mieliśmy pierwsze spotkanie. Członkowie rady przedstawili swoje wstępne przemyślenia, diagnozy. Na ich bazie powołamy zespoły, które będą już w bardzo konkretnych obszarach budować rekomendacje - powiedział Domański.

Skład Rady Przyszłości

W skład Rady wchodzą (alfabetycznie):

- Dominik Batorski, socjolog i ekspert w dziedzinie data science, związany z interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego;

- Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments;

- Sebastian Kondracki, Chief Innovation Officer w firmie Devinity, jeden z twórców polskiego modelu AI Bielik;

- Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte w Europie Centralnej;

- Jarosław Królewski, prezes zarządu i współzałożyciel Synerise;

- Rafał Modrzewski, prezes ICEYE;

- Aleksandra Pędraszewska, przedsiębiorczyni technologiczna;

- Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu Ryvu Therapeutics;

- Krzysztof Pyrć, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, profesor nauk biologicznych i wirusolog;

- Mikołaj Raczyński, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds.Inwestycji;

- Piotr Sankowski, prezes Instytutu Badawczego IDEAS oraz profesor w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim;

- Mati Staniszewski prezes ElevenLabs;

- Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta Europejskiej Agencji kosmicznej;

- Marta Winiarska, prezes Zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInmed;

- Piotr Wojciechowski, prezes Zarządu WB Group największej polskiej prywatnej grupy technologiczno-obronnej;

- Stefan Batory, współzałożyciel Booksy;

- Aleksandra Przegalińska, rektorka do spraw innowacji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawskiego;

- Sebastian Siemiątkowski współzałożyciel i prezes Klarna Bank.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski