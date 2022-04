Minister rozwoju odwołany z rządu

czytaj dalej

W marcu o kredyt mieszkaniowy ubiegało się 53,45 tysiąca osób. W stosunku do lutego to wzrost o 75 procent. Zdaniem Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expander Advisors, ma to związek z wdrożeniem od kwietnia rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która powoduje "ogromne" zmniejszenie zdolności kredytowej. - Osoby planujące kupno mieszkania przyspieszyły swoje plany obawiając się, że nie dostaną już kredytu na taką kwotę, jakiej potrzebują - wyjaśnia ekspert.