Z kraju Rząd zadecydował w sprawie kont Trybunału Konstytucyjnego

Decyzja NBP o wstrzymaniu płatności TK. Poseł KO: nie uda się zagłodzić Trybunału Konstutycyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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"Rada Ministrów stwierdza, że funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jest poważnie zagrożone w sferze realizacji wydatków budżetowych wskutek wstrzymania przez Narodowy Bank Polski wszelkich zleceń płatniczych dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego" - wynika z opublikowanej w środę w Monitorze Polskim uchwały.

Działania kryzysowe rządu w związku z blokadą rachunków Trybunału Konstytucyjnego

Z uchwały wynika także, że rząd uznał za konieczne podjęcie działań w związku z sytuacją kryzysową dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, aby chronić interesy Skarbu Państwa oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny.

"Rada Ministrów w związku z sytuacją kryzysową związaną z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego określoną w ust. 1 i 2 uznaje za konieczne podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów i Gospodarki adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego (...)" - czytamy.

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Giertych: i bardzo dobrze

"Rada Ministrów podjęła uchwałę z której wynika, że zostanie ustanowione konto TK w innym banku niż NBP. I bardzo dobrze. Nie będzie Glapiński blokował przywracania praworządności" - skomentował w serwisie X Roman Giertych, adwokat i poseł KO.

Rada Ministrów podjęła uchwałę z której wynika, że zostanie ustanowione konto TK w innym banku niż NBP. I bardzo dobrze. Nie będzie Glapiński blokował przywracania praworządności. — Roman Giertych (@GiertychRoman) November 25, 2026 Rozwiń

Zablokowane rachunki bankowe Trybunału Konstytucyjnego

O wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych, dotyczących rachunków TK, bank centralny poinformował w zeszłym tygodniu. Przedstawił wtedy stanowisko, w którym wskazał, że 2 listopada 2026 r. Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego. Jednocześnie 6 listopada 2026 r. zostały przekazane do NBP dokumenty, podpisane przez Annę Korwin-Piotrowską, wskazujące na inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami na rachunkach bankowych TK prowadzonych przez NBP.

Bank centralny uznał w związku z tym, że doszło do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów, dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK i pod koniec minionego tygodnia skierował pisma do Bogdana Święczkowskiego i Anny Korwin-Piotrowskiej, wzywając ich do sądowego rozstrzygnięcia, kto może reprezentować Trybunał Konstytucyjny i dysponować jego pieniędzmi, a następnie udostępnił te pisma opinii publicznej.

Narodowy Bank Polski nie poinformował jednak, że wcześniej, w środę, 18 listopada, to Anna Korwin-Piotrowska skierowała do banku centralnego pismo z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie jej, "kto i na jakiej podstawie prawnej podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich zleceń płatniczych".

23 listopada kierująca Trybunałem Konstytucyjnym Anna Korwin-Piotrowska wezwała NBP do odblokowania rachunków TK, wskazując siebie jako osobę umocowaną do takich dyspozycji. Pismo w analogicznej kwestii skierował do NBP pełnomocnik prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, twierdząc, że to on jest osobą uprawnioną.