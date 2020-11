Rząd zapłaci za chryzantemy. Podano stawki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapłaci producentom kwiatów 20 złotych za chryzantemę doniczkową i 3 złote za chryzantemę ciętą - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Wnioski o wsparcie należy złożyć do piątku.

"Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, (...) posiadaczowi co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku (...) lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku" - napisano w rozporządzeniu.