Rząd chce zmian w regule wydatkowej. Kluczowa zmiana dotyczy inflacji

Zmiana reguły wydatkowej

We wtorek Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy budżetowej na rok 2023. Rząd zdecydował się także na zmianę obecnie obowiązującej reguły wydatkowej. Reguła wydatkowa służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa.

- W połowie ubiegłego dziesięciolecia wpisaliśmy do reguły wydatkowej, że bazuje ona na celu inflacyjnym NBP. Wówczas, gdy inflacja była niska sprawiało to, że reguła była bardziej przewidywalna. Obecnie, gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją spowodowaną szokami o charakterze globalnym, reguła wydatkowa wymusiłaby bardzo silną konsolidację fiskalną finansów publicznych. W aktualizacji Programu Konwergencji zapisaliśmy deficyt sektora rządowego i samorządowego na poziomie 3,7 proc. PKB (na koniec 2023 r. - red.). Pozostawienie reguły wydatkowej w obecnym kształcie oznaczałoby konieczność uzyskania nadwyżki w sektorze general government. To oznaczałoby brak możliwości np. zwiększenia nakładów na obronność w związku z rosyjską agresją na Ukrainę - powiedział główny ekonomista MF.