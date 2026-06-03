Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ryzyko manipulacji recenzjami. Znany serwis na celowniku UOKiK

|
Telefon wakacje urlop plaża
Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w środę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wobec serwisu Nocowanie.pl. Urząd sprawdzi, czy publikowane na platformie oceny rzeczywiście pochodzą od osób, które skorzystały z ofert. Zastrzeżenia budzi też możliwość ukrywania panelu ocen przez właścicieli obiektów, co może prowadzić do manipulowania recenzjami.

Urząd w opublikowanym w środę komunikacie wyjaśnił, że Nocowanie.pl to platforma, która umożliwia rezerwację noclegu w Polsce lub za granicą. Prezes Urzędu postawił spółce zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK kwestionuje m.in. praktyki związane z publikowaniem opinii o miejscach noclegowych. Postępowanie może się zakończyć nałożeniem kary do 10 procent ubiegłorocznego obrotu.

Zastrzeżenia dotyczą nieinformowania, czy recenzje pochodzą od osób, które rzeczywiście skorzystały z oferty. UOKiK wyjaśnił, że zgodnie z prawem, jeśli na stronie internetowej pojawiają się opinie użytkowników, to przedsiębiorca musi podać, czy je weryfikuje i w jaki sposób. Ma to umożliwić konsumentom sprawdzenie, czy są one wiarygodne - m.in. czy wystawiły je osoby, które rzeczywiście nocowały w danym miejscu.

Spółka mogła wprowadzać w błąd

- Nie spełniając tego obowiązku, spółka Nocowanie.pl może wprowadzać użytkowników swojego serwisu w błąd, a konsumenci mogą mieć mylne przekonanie, że recenzje wystawiły osoby, które faktycznie nocowały w danym miejscu - wskazał, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd relacjonuje, że Nocowanie.pl umożliwia właścicielom obiektów rezygnację z wyświetlania panelu ocen. Oznacza to, że znikają dotychczas opublikowane opinie i nie można dodawać nowych, a właściciel obiektu może też w dowolnym momencie przywrócić tę funkcję. Takie praktyki budzą zastrzeżenia Urzędu, ponieważ - jego zdaniem - mogą umożliwiać ukrywanie negatywnych recenzji, a w efekcie manipulowanie ocenami.

"Właściciel obiektu może dowolnie decydować, kiedy znikną recenzje, np. jeśli ma dużo ocen negatywnych, a kiedy się pojawią, np. gdy znowu zacznie otrzymywać pozytywne opinie. Nocowanie.pl nie informuje o tym, że umożliwia przedsiębiorcom ingerencję w recenzje" - zauważył UOKiK.

Zabawki, które mogą szkodzić. Alarmujące wyniki kontroli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zabawki, które mogą szkodzić. Alarmujące wyniki kontroli

Prezes UOKiK: to nieuczciwa praktyka rynkowa

Chróstny podkreślił, że możliwość wyłączania, a następnie włączania panelu ocen stwarza ryzyko manipulacji. - Konsument widząc ofertę bez recenzji nie wie, czy ich nie było, czy też właściciel obiektu przestał je pokazywać, bo były dla niego niekorzystne. Przypominam, że zniekształcanie opinii konsumentów o produktach czy usługach, w tym ukrywanie negatywnych ocen, jest nieuczciwą praktyką rynkową - podkreślił prezes UOKiK.

Urząd zarzuca spółce także niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, gdyż - jak twierdzi - na podstronie z ofertami noclegu brakuje informacji o tym, czy "gospodarz" jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną. W ocenie UOKiK może to utrudnić konsumentom ocenę tego, czy zawierana transakcja będzie umową konsumencką, a więc czy będą im przysługiwać prawa konsumenta.

Polska bliżej regulacji AI. Komisja przyjęła projekt ustawy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska bliżej regulacji AI. Komisja przyjęła projekt ustawy

Tech

Zastrzeżenia do regulaminu i płatności

"Ponadto konsumenci mogą nie wiedzieć, jaką rolę w procesie rezerwacji pełni portal Nocowanie.pl. Z regulaminu dostępnego na stronie WWW wynika, że serwis udostępnia platformę internetową oraz kontakty do właścicieli obiektów, ale nie jest stroną umowy. Jednocześnie w przypadku problemów może zapewnić konsumentowi inny nocleg. Taka informacja powinna być jasno przedstawiona na stronie" - dodał UOKiK.

Inne zarzuty dotyczą braku informacji o tym, że m.in. rezerwację online oraz związaną z nią płatność będą obsługiwać współpracujące z Nocowanie.pl podmioty zarejestrowane na Węgrzech: Szallas.hu Zrt lub Szallas Group Zrt. Ponadto przy ofertach rezerwacji online brakuje linku do właściwego regulaminu, a - jak podał UOKiK - jest on "ukryty" wśród różnych regulaminów, co utrudnia konsumentowi odnalezienie go.

Portal Nocowanie.pl poinformował PAP, że nie komentuje postępowania na tym etapie.

"Zajmiemy stanowisko po otrzymaniu oficjalnego pisma z UOKiK" - dodano.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
TVN24
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
UOKiK
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ziobro-3
Znamy oświadczenie Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Lodziarnia "Pod Dębem w Pszczynie
Lodów za pasek nie będzie po raz pierwszy od 25 lat. Interweniowała Rzecznik Praw Dziecka
TVN24
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
TVN24
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
TVN24
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
Ze świata
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
TVN24
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
TVN24
Marcin Porzucek
Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
TVN24
Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Wyłowili ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę
WARSZAWA
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
TVN24
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
TVN24
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
Z kraju
Szpital w Augustowie
Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny. Szpital zapożycza się u starosty
TVN24
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
TVN24
imageTitle
Wielka sensacja. Chwalińska poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT
Pożar na terenie terminalu naftowego w Petersburgu po ataku ukraińskich dronów
Setki dronów wleciały w głąb Rosji. Pożar terminalu naftowego
TVN24
Potrącenie pieszej w Świerklańcu
17-latka potrącona na pasach leży na ulicy. Obok przejeżdżają kolejne auta
TVN24
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia
Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
TVN24
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Przypalał papierosami, wywiózł do lasu. Trzy lata więzienia za katowanie ciężarnej 19-latki
Radom
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
Z kraju
Zawalił się strop kamienicy w Łosicach
Zawalił się strop kamienicy. Ranną osobę zabrał śmigłowiec
WARSZAWA
NIE BRAĆ | Karol Nawrocki
Nawrocki i apartamenty. Kancelaria nie odpowiada na pisma prokuratury
Marta Ulatowska-Jesse, Kuba Koprzywa
Oględziny pogorzeliska po pożarze lasu pod Warszawą
Wielki pożar lasu pod Wołominem. Jest śledztwo
WARSZAWA
Burze
Gdzie jest burza? Ryzyko, że wystąpią podtopienia
METEO
Miller uderza w Zełenskiego. Za pomocą fake newsa
Miller o Zełenskim i 200 miliardach dolarów. A w tle manipulacja
Gabriela Sieczkowska
Słonce, 3.06
Trzy rozbłyski słoneczne, w tym jeden potężny. Czy mamy szanse na zorze?
METEO
drogówka policja lizak
Za te wykroczenia punkty nie znikną. Nowe przepisy weszły w życie
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica