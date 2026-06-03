Z kraju Ryzyko manipulacji recenzjami. Znany serwis na celowniku UOKiK Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Urząd w opublikowanym w środę komunikacie wyjaśnił, że Nocowanie.pl to platforma, która umożliwia rezerwację noclegu w Polsce lub za granicą. Prezes Urzędu postawił spółce zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK kwestionuje m.in. praktyki związane z publikowaniem opinii o miejscach noclegowych. Postępowanie może się zakończyć nałożeniem kary do 10 procent ubiegłorocznego obrotu.

Zastrzeżenia dotyczą nieinformowania, czy recenzje pochodzą od osób, które rzeczywiście skorzystały z oferty. UOKiK wyjaśnił, że zgodnie z prawem, jeśli na stronie internetowej pojawiają się opinie użytkowników, to przedsiębiorca musi podać, czy je weryfikuje i w jaki sposób. Ma to umożliwić konsumentom sprawdzenie, czy są one wiarygodne - m.in. czy wystawiły je osoby, które rzeczywiście nocowały w danym miejscu.

📢Zarzuty Prezesa #UOKiK dla https://t.co/7AlxGdQMkL ⬇️



Czy opinie o noclegach wystawiały osoby, które rzeczywiście przebywały w danym miejscu? Tego nie wiedzą konsumenci korzystający z tego portalu.



Kwestionujemy też możliwość manipulowania recenzjami.… pic.twitter.com/492fdPhagb — UOKiK (@UOKiKgovPL) June 3, 2026 Rozwiń

Spółka mogła wprowadzać w błąd

- Nie spełniając tego obowiązku, spółka Nocowanie.pl może wprowadzać użytkowników swojego serwisu w błąd, a konsumenci mogą mieć mylne przekonanie, że recenzje wystawiły osoby, które faktycznie nocowały w danym miejscu - wskazał, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd relacjonuje, że Nocowanie.pl umożliwia właścicielom obiektów rezygnację z wyświetlania panelu ocen. Oznacza to, że znikają dotychczas opublikowane opinie i nie można dodawać nowych, a właściciel obiektu może też w dowolnym momencie przywrócić tę funkcję. Takie praktyki budzą zastrzeżenia Urzędu, ponieważ - jego zdaniem - mogą umożliwiać ukrywanie negatywnych recenzji, a w efekcie manipulowanie ocenami.

"Właściciel obiektu może dowolnie decydować, kiedy znikną recenzje, np. jeśli ma dużo ocen negatywnych, a kiedy się pojawią, np. gdy znowu zacznie otrzymywać pozytywne opinie. Nocowanie.pl nie informuje o tym, że umożliwia przedsiębiorcom ingerencję w recenzje" - zauważył UOKiK.

Prezes UOKiK: to nieuczciwa praktyka rynkowa

Chróstny podkreślił, że możliwość wyłączania, a następnie włączania panelu ocen stwarza ryzyko manipulacji. - Konsument widząc ofertę bez recenzji nie wie, czy ich nie było, czy też właściciel obiektu przestał je pokazywać, bo były dla niego niekorzystne. Przypominam, że zniekształcanie opinii konsumentów o produktach czy usługach, w tym ukrywanie negatywnych ocen, jest nieuczciwą praktyką rynkową - podkreślił prezes UOKiK.

Urząd zarzuca spółce także niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, gdyż - jak twierdzi - na podstronie z ofertami noclegu brakuje informacji o tym, czy "gospodarz" jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną. W ocenie UOKiK może to utrudnić konsumentom ocenę tego, czy zawierana transakcja będzie umową konsumencką, a więc czy będą im przysługiwać prawa konsumenta.

Zastrzeżenia do regulaminu i płatności

"Ponadto konsumenci mogą nie wiedzieć, jaką rolę w procesie rezerwacji pełni portal Nocowanie.pl. Z regulaminu dostępnego na stronie WWW wynika, że serwis udostępnia platformę internetową oraz kontakty do właścicieli obiektów, ale nie jest stroną umowy. Jednocześnie w przypadku problemów może zapewnić konsumentowi inny nocleg. Taka informacja powinna być jasno przedstawiona na stronie" - dodał UOKiK.

Inne zarzuty dotyczą braku informacji o tym, że m.in. rezerwację online oraz związaną z nią płatność będą obsługiwać współpracujące z Nocowanie.pl podmioty zarejestrowane na Węgrzech: Szallas.hu Zrt lub Szallas Group Zrt. Ponadto przy ofertach rezerwacji online brakuje linku do właściwego regulaminu, a - jak podał UOKiK - jest on "ukryty" wśród różnych regulaminów, co utrudnia konsumentowi odnalezienie go.

Portal Nocowanie.pl poinformował PAP, że nie komentuje postępowania na tym etapie.

"Zajmiemy stanowisko po otrzymaniu oficjalnego pisma z UOKiK" - dodano.

OGLĄDAJ: TVN24