Z kraju Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF Bartłomiej Ciepielewski

Domański o wydłużeniu terminu bez kar w KSeF Źródło: RMF FM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wraz z wejściem w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur z obiegu zniknęły noty korygujące - dokumenty, które przez lata pozwalały nabywcom samodzielnie poprawiać drobne błędy formalne na fakturach. Od teraz każda pomyłka, niezależnie od jej charakteru, musi być skorygowana wyłącznie przez sprzedawcę, w formie faktury korygującej.

Dotychczas, jeśli faktura zawierała literówkę, błąd w adresie, dacie sprzedaży czy omyłkę w numerze NIP, nabywca mógł wystawić notę korygującą i przesłać ją do akceptacji sprzedawcy. Po jej zatwierdzeniu dokument stawał się integralną częścią faktury. Ten prosty mechanizm znacząco przyspieszał obieg dokumentów i ograniczał formalności.

MF tłumaczy decyzję

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że decyzja wynika ze strategii pełnej elektronizacji obiegu faktur i ograniczenia błędów w fakturowaniu.

"Pozostawienie not korygujących wyłącznie dla faktur wystawianych poza KSeF prowadziłoby do niejednoznaczności i chaosu prawnego - podatnicy mogliby mieć trudności z ustaleniem, do których dokumentów dopuszczalne jest wystawianie not korygujących poza systemem" - wyjaśnia resort w przesłanym nam komentarzu.

Co więcej, zdaniem MF, utrzymanie not byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym organizacyjnie i kosztowo, wprowadzającym podwójny obieg dokumentów.

"KSeF opiera się na strukturze xml. Dalsze pozostawienie w ustawie VAT instytucji noty korygującej wystawianej przez nabywców, powodowałoby de facto dualizm systemów fakturujących, ponieważ mogłyby do danej transakcji istnieć dwa niezależne dokumenty od różnych podmiotów (sprzedawcy i nabywcy). Wprowadzenie zasady, że tylko wystawca zmienia dokument, zapewnia jasną ścieżkę audytu" - podkreśla Ministerstwo Finansów.

Nie będzie uproszczeń, nawet dla literówek

MF jednoznacznie zapowiada, że nie planuje przywrócenia not korygujących ani wprowadzenia "lekkiego" trybu korekt. Każdy błąd, nawet czysto formalny, trzeba będzie poprawić w trybie art. 106j ustawy o VAT.

"Na obecnym etapie prac legislacyjnych nie przewiduje się przywrócenia instytucji not korygujących ani wprowadzenia odrębnego, uproszczonego mechanizmu korygowania błędów w fakturach ustrukturyzowanych" - informuje ministerstwo.

Ministerstwo zwraca uwagę, że decydujące znaczenie ma zapewnienie rzetelności, kompletności i zgodności faktury z przepisami.

MF: system nie spowoduje zatorów

Ministerstwo zapewnia, że nowe zasady nie zwiększą ryzyka zatorów płatniczych. Wręcz przeciwnie - pełna cyfryzacja ma przyspieszyć obieg dokumentów i ograniczyć błędy w danych nabywcy, w tym w numerach NIP.

Pomóc ma w tym "Aplikacja Podatnika KSeF 2.0", która automatycznie weryfikuje poprawność danych, wylicza wartości i sygnalizuje błędy w pliku XML.

"Warto jednak podkreślić, że weryfikacja merytoryczna poprawności faktury spoczywa na podatniku. Istnieją bowiem pola tzw. opcjonalne, gdzie zapisów dokonuje się obowiązkowo, jeśli jest spełniony warunek ustawowy. Dodatkowo istnieje wiele pól tzw. biznesowych, których ujęcie jest dowolną decyzją podatnika. Przykładem takich pól są węzły dotyczące płatności czy transportu" - zaznacza ministerstwo.

"Zerowanie faktur" w wyjątkowych przypadkach

MF potwierdza również, że praktyka tzw. "zerowania" faktur - czyli wystawiania korekty do zera i następnie nowej faktury - jest dopuszczalna, ale wyłącznie w określonych przypadkach.

"Zerowanie jest stosowane w przypadku błędnego NIP-u nabywcy, gdy np. faktura trafiła do innego podmiotu. Schemat akceptowany przez organy polega na wystawieniu kolejno: faktury pierwotnej, następnie faktury korygującej 'do zera' odnoszącej się do błędnych danych oraz na końcu nowej faktury pierwotnej wystawionej na prawidłowego nabywcę" - pisze resort.

Jak podkreśla, "zerowanie" jest dopuszczalne "wyłącznie wtedy, gdy nie da się osiągnąć prawidłowego rezultatu jedną korektą, jednak nadużywanie zerowania przy drobnych błędach formalnych może zostać zakwestionowane".

Ekspert: więcej formalności i ryzyko opóźnień

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt, podkreśla, że KSeF zmienia filozofię korygowania błędów.

- Faktura po przesłaniu do systemu staje się nieedytowalna, a każda zmiana wymaga wystawienia faktury korygującej. To rozwiązanie racjonalne, ale zwiększa formalizację i wydłuża proces rozliczeń między kontrahentami - wskazuje ekspert redakcji biznesowej tvn24.pl.

Jego zdaniem, likwidacja not korygujących zwiększy liczbę faktur korygujących i obciążenie administracyjne firm, szczególnie z sektora MŚP. Część przedsiębiorców może wstrzymywać płatność do momentu otrzymania poprawionego dokumentu, co może negatywnie wpłynąć na płynność finansową w gospodarce.

- Część firm odkłada płatność do momentu, gdy dokument będzie zgodny z ustaleniami, co w skali gospodarki może prowadzić do pogorszenia płynności finansowej, szczególnie w sektorze MŚP - dodaje.

Odnosząc się do praktyki "zerowania" faktur, Juszczyk zwraca uwagę, że powinna być stosowana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. - Dopuszczalne jest to wtedy, gdy transakcja nie doszła do skutku albo faktura została wystawiona na niewłaściwego nabywcę. Tymczasem w praktyce część podatników używa tego mechanizmu do poprawy błędów czysto formalnych, co może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych - ostrzegł.

Eksperci są zgodni - KSeF zwiększa transparentność i bezpieczeństwo obiegu dokumentów, ale wymaga dużej dyscypliny na etapie ich wystawiania. Każdy błąd może oznaczać konieczność wystawienia korekty, a brak wiedzy o nowych zasadach generuje koszty i opóźnienia.

Nowy system wymusza więc większą staranność, automatyzację procesów oraz dostosowanie oprogramowania księgowego do rygorów pełnej elektronizacji.

