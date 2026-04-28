Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF

Źródło: RMF FM
Pozostawienie not korygujących prowadziłoby do niejednoznaczności i chaosu prawnego - tłumaczy Ministerstwo Finansów, uzasadniając decyzję o całkowitym wycofaniu not korygujących po wdrożeniu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Eksperci ostrzegają jednak przed wzrostem biurokracji i ryzykiem pogorszenia płynności finansowej, szczególnie małych i średnich firm.

Wraz z wejściem w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur z obiegu zniknęły noty korygujące - dokumenty, które przez lata pozwalały nabywcom samodzielnie poprawiać drobne błędy formalne na fakturach. Od teraz każda pomyłka, niezależnie od jej charakteru, musi być skorygowana wyłącznie przez sprzedawcę, w formie faktury korygującej.

Dotychczas, jeśli faktura zawierała literówkę, błąd w adresie, dacie sprzedaży czy omyłkę w numerze NIP, nabywca mógł wystawić notę korygującą i przesłać ją do akceptacji sprzedawcy. Po jej zatwierdzeniu dokument stawał się integralną częścią faktury. Ten prosty mechanizm znacząco przyspieszał obieg dokumentów i ograniczał formalności.

MF tłumaczy decyzję

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że decyzja wynika ze strategii pełnej elektronizacji obiegu faktur i ograniczenia błędów w fakturowaniu.

"Pozostawienie not korygujących wyłącznie dla faktur wystawianych poza KSeF prowadziłoby do niejednoznaczności i chaosu prawnego - podatnicy mogliby mieć trudności z ustaleniem, do których dokumentów dopuszczalne jest wystawianie not korygujących poza systemem" - wyjaśnia resort w przesłanym nam komentarzu.

Co więcej, zdaniem MF, utrzymanie not byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym organizacyjnie i kosztowo, wprowadzającym podwójny obieg dokumentów.

"KSeF opiera się na strukturze xml. Dalsze pozostawienie w ustawie VAT instytucji noty korygującej wystawianej przez nabywców, powodowałoby de facto dualizm systemów fakturujących, ponieważ mogłyby do danej transakcji istnieć dwa niezależne dokumenty od różnych podmiotów (sprzedawcy i nabywcy). Wprowadzenie zasady, że tylko wystawca zmienia dokument, zapewnia jasną ścieżkę audytu" - podkreśla Ministerstwo Finansów.

Czytaj też: Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap

Nie będzie uproszczeń, nawet dla literówek

MF jednoznacznie zapowiada, że nie planuje przywrócenia not korygujących ani wprowadzenia "lekkiego" trybu korekt. Każdy błąd, nawet czysto formalny, trzeba będzie poprawić w trybie art. 106j ustawy o VAT.

"Na obecnym etapie prac legislacyjnych nie przewiduje się przywrócenia instytucji not korygujących ani wprowadzenia odrębnego, uproszczonego mechanizmu korygowania błędów w fakturach ustrukturyzowanych" - informuje ministerstwo.

Ministerstwo zwraca uwagę, że decydujące znaczenie ma zapewnienie rzetelności, kompletności i zgodności faktury z przepisami.

Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia

MF: system nie spowoduje zatorów

Ministerstwo zapewnia, że nowe zasady nie zwiększą ryzyka zatorów płatniczych. Wręcz przeciwnie - pełna cyfryzacja ma przyspieszyć obieg dokumentów i ograniczyć błędy w danych nabywcy, w tym w numerach NIP.

Pomóc ma w tym "Aplikacja Podatnika KSeF 2.0", która automatycznie weryfikuje poprawność danych, wylicza wartości i sygnalizuje błędy w pliku XML.

"Warto jednak podkreślić, że weryfikacja merytoryczna poprawności faktury spoczywa na podatniku. Istnieją bowiem pola tzw. opcjonalne, gdzie zapisów dokonuje się obowiązkowo, jeśli jest spełniony warunek ustawowy. Dodatkowo istnieje wiele pól tzw. biznesowych, których ujęcie jest dowolną decyzją podatnika. Przykładem takich pól są węzły dotyczące płatności czy transportu" - zaznacza ministerstwo.

"Zerowanie faktur" w wyjątkowych przypadkach

MF potwierdza również, że praktyka tzw. "zerowania" faktur - czyli wystawiania korekty do zera i następnie nowej faktury - jest dopuszczalna, ale wyłącznie w określonych przypadkach.

"Zerowanie jest stosowane w przypadku błędnego NIP-u nabywcy, gdy np. faktura trafiła do innego podmiotu. Schemat akceptowany przez organy polega na wystawieniu kolejno: faktury pierwotnej, następnie faktury korygującej 'do zera' odnoszącej się do błędnych danych oraz na końcu nowej faktury pierwotnej wystawionej na prawidłowego nabywcę" - pisze resort.

Jak podkreśla, "zerowanie" jest dopuszczalne "wyłącznie wtedy, gdy nie da się osiągnąć prawidłowego rezultatu jedną korektą, jednak nadużywanie zerowania przy drobnych błędach formalnych może zostać zakwestionowane".

KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje

Pieniądze

Ekspert: więcej formalności i ryzyko opóźnień

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt, podkreśla, że KSeF zmienia filozofię korygowania błędów.

- Faktura po przesłaniu do systemu staje się nieedytowalna, a każda zmiana wymaga wystawienia faktury korygującej. To rozwiązanie racjonalne, ale zwiększa formalizację i wydłuża proces rozliczeń między kontrahentami - wskazuje ekspert redakcji biznesowej tvn24.pl.

Jego zdaniem, likwidacja not korygujących zwiększy liczbę faktur korygujących i obciążenie administracyjne firm, szczególnie z sektora MŚP. Część przedsiębiorców może wstrzymywać płatność do momentu otrzymania poprawionego dokumentu, co może negatywnie wpłynąć na płynność finansową w gospodarce.

- Część firm odkłada płatność do momentu, gdy dokument będzie zgodny z ustaleniami, co w skali gospodarki może prowadzić do pogorszenia płynności finansowej, szczególnie w sektorze MŚP - dodaje.

Ważne zmiany dla przedsiębiorców od 1 kwietnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ważne zmiany dla przedsiębiorców od 1 kwietnia

Odnosząc się do praktyki "zerowania" faktur, Juszczyk zwraca uwagę, że powinna być stosowana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. - Dopuszczalne jest to wtedy, gdy transakcja nie doszła do skutku albo faktura została wystawiona na niewłaściwego nabywcę. Tymczasem w praktyce część podatników używa tego mechanizmu do poprawy błędów czysto formalnych, co może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych - ostrzegł.

Eksperci są zgodni - KSeF zwiększa transparentność i bezpieczeństwo obiegu dokumentów, ale wymaga dużej dyscypliny na etapie ich wystawiania. Każdy błąd może oznaczać konieczność wystawienia korekty, a brak wiedzy o nowych zasadach generuje koszty i opóźnienia.

Nowy system wymusza więc większą staranność, automatyzację procesów oraz dostosowanie oprogramowania księgowego do rygorów pełnej elektronizacji.

OGLĄDAJ: "Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta
Poczobut

"Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta
WYDANIE SPECJALNE

Poczobut
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Bartłomiej Ciepielewski
Zobacz także:
Wieczór pogoda
Rządowy scenariusz dla gospodarki. Nowe założenia
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
Tech
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
Turystyka
Tak zwany estoński CIT zostanie wprowadzony od stycznia 2021 roku
Ostatni dzwonek, by rozliczyć się z urzędem skarbowym
telefon smartfon komputer laptop S shutterstock_1743505283
Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia
ropa
Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
Ze świata
Google
Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji
Tech
shutterstock_1329967172
Podejrzane kursy trzech spółek. KNF składa zawiadomienia
Lotnisko w Tokio
Rekordowa liczba turystów. Do akcji wkraczają roboty
Tech
Autostrada A2
Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
Moto
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Takie będą ceny paliw w środę
Moto
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
Turystyka
Krzysztof Bosak
Bosak o Zondacrypto: ja bym tego nigdy nie zrobił
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
Ze świata
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
Ze świata
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
Tech
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 setnych procenta do 1,50-1,75 procenta
Inflacja, wojna i odejście Powella. Fed przed decydującym posiedzeniem
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran eksportuje ropę mimo blokady USA
Ze świata
American Airlines - Phoenix
Fiasko rozmów United i American Airlines. Biały Dom sceptyczny
Ze świata
pln zloty zlotowki shutterstock_1726396234_S
Jest decyzja prokuratury w sprawie firmy ZEN
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec: to kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy
Ze świata
chiny
Meta musi zrezygnować. Chiny blokują ważną inwestycję
Tech

