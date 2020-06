Kryzys na rynku pracy dopiero się zaczyna? "Będzie przypominał długą falę tsunami"

Dane o tym, że rejestrowane bezrobocie jest niskie nie odzwierciedlają wydarzeń ostatnich miesięcy. Mnóstwo osób straciło źródło utrzymania, zmalała liczba ofert pracy i są one mniej atrakcyjne niż przed kryzysem - ocenił w poniedziałek Sergiusz Prokurat z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

- Ograniczając swoją działalność w czasach kryzysu firmy rezygnują z zatrudniania nowych pracowników, redukują koszty - co odbija się na liczbie zatrudnionych pracowników i oferowanym wynagrodzeniu oraz rezygnują z inwestycji - stwierdził Prokurat.

Kryzys dopiero się zaczyna

W ocenie Prokurata kryzys na rynku pracy będzie przypominał długą falę tsunami i dopiero się zaczyna. - Wydłużanie się czasu trwania problemów na rynku pracy sprzyjać będzie na przykład uchwalona przez Sejm 4 czerwca 2020 roku ustawa o dodatku solidarnościowym i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych. Nowe przepisy podnoszą kwotę zasiłku dla bezrobotnych do 1200 złotych (wypłacane od 1 września 2020 roku) - stwierdził ekonomista.

Jego zdaniem w trakcie kryzysu 2008-2009, na początku 2009 r. bezrobocie rejestrowane łagodnie rosło, natomiast w drugiej połowie roku przyśpieszyło, a jego wzrost trwał do marca 2010 roku. - Światowej dekoniunktury nie da się uniknąć, więc ten scenariusz jest prawdopodobny - dodał.

- Jeżeli poszerzymy nasze spojrzenie na rynek pracy, to rozmiary kryzysu są widoczne w spadku popytu na pracę. Widać wyraźnie, że pracodawcy ograniczają swoje plany zatrudnieniowe. Optymizm wyrażany przez rząd, że liczba nowych ofert pracy wzrosła w maju 2020 roku w porównaniu z kwietniem 2020 roku aż o 37,7 procent, jest nieuzasadniony - dodał.

- I jeszcze jedno ważne zjawisko: w ostatnich miesiącach następuje intensywna cyfryzacja pracy - pracownicy uczą się korzystać z oprogramowania do pracy zespołowej, wykorzystywać zalety pracy 2.0, uzyskiwać zdalny dostęp do zasobów firmowych poprzez narzędzia do pracy grupowej, a także uczestniczyć w wirtualnych spotkaniach - podsumował.