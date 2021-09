W tych branżach brakuje pracowników. "Kandydatom oferowane są warunki, jakich sobie zażyczą"

Rekrutacje pracowników nie hamują, a w niektórych sektorach, jak IT, logistyka, spedycja, farmaceutyka czy FMCG zapotrzebowanie wręcz przewyższa liczbę dostępnych pracowników - twierdzą firmy rekrutacyjne. Eksperci zauważają, że w większości branż pracodawcy nauczyli się funkcjonować w pandemii. Mniej pewnie czują się przedstawiciele branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej.

Jak powiedziała dyrektor ds. operacyjnych GI Group Ewa Klimczuk, cały czas trwają intensywne rekrutacje pracowników niższego szczebla do branży produkcyjnej, logistycznej i spożywczej. - Ożywienie widać w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Poszukiwani są specjaliści w IT, księgowości, logistyce. Niewielkie spowolnienie widzimy w branży automotive ze względu na trwające problemy z łańcuchem dostaw - brakuje części, stąd produkcja nie może toczyć się pełną parą - wskazała ekspertka.

Zwróciła uwagę, że firmy borykają się z brakiem specjalistów i coraz częściej są otwarte na negocjowanie wynagrodzenia, by zatrzymać dotychczasowych pracowników lub pozyskać nowych, jeżeli w firmie są wakaty.

Rynek pracy - duże zapotrzebowanie w IT, logistyce, czy farmaceutyce

Dyrektor biznesowy Grafton Recruitment Joanna Wanatowicz dodała, że w sektorach takich jak IT, logistyka, spedycja, farmaceutyka czy FMCG zapotrzebowanie wręcz przewyższa liczbę dostępnych pracowników. - W IT dochodzimy już do granic możliwości - kandydatom oferowane są warunki zatrudnienia i stawki dosłownie takie, jakich sobie zażyczą - stwierdziła.