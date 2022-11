Spowolnienie na rynku pracy. Dane z urzędów

czytaj dalej

Założyciel Amazona Jeff Bezos, którego majątek jest wyceniany na 124 miliardów dolarów, powiedział w wywiadzie dla CNN, że przekaże większość swej fortuny na cele charytatywne związane z walką z ociepleniem klimatu oraz podziałami politycznymi i społecznymi. Bezos do tej pory był krytykowany za to, że nie przyłączył się do inicjatywy innych miliarderów zwanej Giving Pledge, której uczestnicy zobowiązują się do przekazania swoich majątków na cele charytatywne.