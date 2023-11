Ten zawód przechodzi do historii? "Sytuacja jest fatalna"

Jak czytamy w poniedziałkowym, wydaniu gazety, tradycyjny kierowca taksówki to zawód, który przechodzi do historii. Po trzech kwartałach 2023 r. nad Wisłą zarejestrowanych było niecałe 51 tys. działalności tego typu, a to oznacza, że od momentu wybuchu pandemii zniknęło blisko 5 tys. firm. Z racji specyfiki branży chodzi głównie o jednoosobowe działalności gospodarcze , choć i korporacje taxi konsekwentnie zamykają działalność.

Bardzo zła sytuacja taksówkarzy

Jak podano, dynamika zamykania biznesów taxi może niepokoić. Choć to zjawisko przyspieszyło w okresie pandemii, to trend jest widoczny od kilkunastu lat.

Możliwy historyczny spadek

Jak podkreśla cytowany przez gazetę Tomasz Starzyk, analityk DnB, jeśli trend utrzyma się w kolejnym roku, to na jesieni 2024 r. liczba firm taksówkowych w Polsce spadnie – pierwszy raz w historii – poniżej 50 tys. "To oznaczałoby, iż w ostatnich 15 latach rynek przewozów taksówkowych skurczył się w naszym kraju o ponad 20 tys. zarejestrowanych podmiotów. A do tej liczby należy dodać ponad 3 tys. firm zawieszonych. I to tylko w pierwszych trzech kwartałach br." - wskazał.