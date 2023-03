Matki na rynku pracy. "Nie istnieje elastyczna organizacja czasu pracy"

Co piąta niepracująca mama siedmio- czy dziewięciolatka nie może znaleźć odpowiedniej pracy; na tysiąc pracujących kobiet przypada aż 1012 biernych zawodowo pań, niepracujących mężczyzn jest zaś tylko 564 - pisze "Rzeczpospolita". Zauważa, że mimo pandemii nie istnieje powszechne zatrudnianie na część etatu i elastyczna organizacja czasu pracy, albo związane jest to z gorszymi zarobkami.

Brak możliwości znalezienia odpowiedniej pracy

W przypadku osób bezdzietnych wskaźnik aktywności zawodowej jest podobny dla obu płci. - Różnice dotyczą rodziców. Pracuje ponad 95 procent ojców bez względu, czy mają jedno dziecko, dwoje czy troje. Im zaś więcej dzieci w rodzinie, tym kobiety częściej nie pracują. Aktywnych zawodowo jest prawie 85 proc. mam jednego dziecka i 60 proc. trójki dzieci – mówi "Rz" ekonomistka z Instytutu Badań Strukturalnych, Iga Magda. "Polski Instytut Ekonomiczny zbadał, czy powrót kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad najmłodszymi dziećmi napotyka przeszkody i jakie. Z raportu "Mama wraca do pracy – bariery behawioralne i kierunki wsparcia" wynika, że prawie co piąta niepracująca mama siedmio- czy dziewięciolatka przyznaje, że nie może znaleźć odpowiedniej pracy" - informuje gazeta. Dla większości kobiet przy powrocie do pracy ważne są motywacje finansowe. "Zwiększają się dochody rodzin, kobiety odzyskują samodzielność finansową. Są też panie, dla których ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. A bywa to trudne z wielu przyczyn: nawet jeśli rodzina może skorzystać z oferty żłobka czy przedszkola, często ich godziny pracy są takie same co matek, a kobiety obawiają się (tak jak niekiedy pracodawcy), że będą musiały brać zwolnienie, gdy dzieci zachorują" - podkreśla "Rz".