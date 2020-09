Rynek pracy uodparnia się na wirusa. Najnowsze prognozy

"Również po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski jest równa +5 proc. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost prognozy o 12 punktów procentowych, jednak w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku prognoza zanotowała spadek o 3 punkty procentowe" - piszą analitycy Manpower w komentarzu.

Prognozy w regionach i sektorach

Jeśli chodzi o sektory, to zatrudnienie ma zwiększyć się prawie we wszystkich oprócz sektora restauracje/hotele, gdzie prognoza zatrudnienia to -5 proc., choć po korekcie sezonowej +2 proc. Najsilniejszy rynek pracy przewidywany jest w budownictwie, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +19 proc. oraz handel detaliczny i hurtowy, gdzie jest to +15 proc.