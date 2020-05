Praca tylko do 44. roku życia i koniec. Polacy z najgorszym wynikiem ze wszystkich państw

Polacy są przekonani, że ich stan psychiczny i fizyczny pozwoli na pracę jedynie do 44. roku życia - wynika z międzynarodowego badania agencji Ipsos. To najgorszy wynik ze wszystkich przebadanych państw.

Pracownicy wszystkich przebadanych państw uważają, że będą zdolni do wykonywania pracy średnio do 60. roku życia.

Najgorzej swój stan psychiczny i fizyczny, mający pozwolić na pracę, oceniają Polacy. Nasi rodacy uważają, że wyczerpie się on już do 44. roku życia. Oprócz Polaków tylko Malezyjczycy twierdzą, że nie będą zdolni do pracy przed 50. rokiem życia.

Atrakcyjność na rynku pracy

Najbardziej pewni siebie są za to ankietowani ze Stanów Zjednoczonych i Holandii. Obywatele tych państw twierdzą, że powodzenie na rynku pracy nie opuści ich aż do 58. roku życia.

Kiedy na emeryturę?

Ipsos zadał też pytanie o oczekiwany wiek, do którego ankietowani będą musieli pracować, żeby przejść na emeryturę. Średnio pracownicy z 28 państw odpowiedzieli, że do 59. roku życia.

Holendrzy twierdzą, że będą pracować najdłużej - do 67. roku życia. Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Australii - w ich przypadku oczekiwany wiek przejścia na emeryturę to 65 lat.

W tym przypadku Polska znalazła się na trzecim miejscu od końca. Obywatele naszego kraju twierdzą, że będą pracować do 52. roku życia. Oznacza to, że Polacy uważają, że będą musieli pracować o osiem lat dłużej niż pozwala im na to stan psychiczny i fizyczny. To największa różnica wśród przebadanych państw.