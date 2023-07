Mniej ofert na rynku pracy. Wyróżnia się jedna branża

Mniej ofert pracy

"Po jednorazowym odbiciu na plus w maju, liczba ofert pracy wraca do ujemnych dynamik rocznych" - zaznaczono w raporcie. Zwrócono uwagę, że aktualny wynik jest o 8 tys. niższy niż w analogicznym miesiącu rok temu i o 32 tys. niższy niż w czerwcu dwa lata temu. "Jedynie w stosunku do czerwca 2020 r. obecny odczyt jest wyraźnie wyższy (o 34 tys. ofert), jednak należy pamiętać, że był to okres silnego kryzysu na rynku pracy w Polsce, który był spowodowany pandemią" - wskazano.