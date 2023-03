Luka płacowa, szklany sufit i obciążenie obowiązkami. Co wiemy o niezależności finansowej Polek

Tak długo, jak nie dojrzejemy do tego, że urlop tacierzyński to coś normalnego, a chorym dzieckiem może się zajmować na równi każdy z rodziców, tak długo kobiety w najważniejszych latach dla rozwoju ich karier będą musiały dokonywać wyboru pomiędzy opieką nad dzieckiem a rozwojem zawodowym - zauważył cytowany w raporcie "Niezależna finansowo Polka. Jak o pieniądzach myślą kobiety?" Maciej Przygórzewski, główny analityk walutowy w Walutomat.

Autorzy raportu "Niezależna finansowo Polka. Jak o pieniądzach myślą kobiety?" powołali się na dane World Economic Forum, z których wynika, że kobiety wykonujące te same obowiązki co mężczyźni, otrzymują wynagrodzenie niższe o 8,7 proc.

Podano, że zniwelowanie luki płacowej w skali globalnej zajmie kolejne 132 lata. W Europie Środkowo-Wschodniej, czyli również w Polsce, prognozuje się, że zajmie to 107 lat. Raport Dun and Bradstreet pokazuje, że odsetek kobiet pełniących funkcję prezesów w 2021 roku wynosił 19,5 proc, a odsetek członków zarządu 25 proc., co oznacza, że mimo ponad 40 proc. udziału kobiet na polskim rynku pracy, aż 80 proc. stanowisk prezesów i 75 proc. stanowisk członków zarządu zajmują mężczyźni. "To jest szklany sufit, z którym kobiety zmagają się od lat. Nadal funkcjonuje przekonanie, że kobiety mają mniejsze kompetencje spowodowane macierzyństwem i istnieją mocno zakorzenione w naszej mentalności role społeczne. Wszystkie te elementy wpływają na mniejszą niezależność finansową kobiet, czy chociażby chęć inwestowania" - oceniono w komunikacie prasowym.

Pokutuje model, że wychowanie dzieci to rola kobiety

"Tak długo, jak nie dojrzejemy do tego, że urlop tacierzyński to coś normalnego, a chorym dzieckiem może się zajmować na równi każdy z rodziców, tak długo kobiety w najważniejszych latach dla rozwoju ich karier będą musiały dokonywać wyboru pomiędzy opieką nad dzieckiem a rozwojem zawodowym. Najlepszym dowodem jak daleko jesteśmy jeszcze od tej sytuacji jest fakt, że podczas pisania tego tekstu autokorekta poprawia słowo tacierzyński na macierzyński traktując je jako błąd" - podkreśla w raporcie "Niezależna finansowo Polka. Jak o pieniądzach myślą kobiety?".

"Wzmacnia go fakt, że bardzo często to mąż zarabia więcej i rodzina nie może sobie pozwolić na rezygnację z jego dochodu czy zmniejszenie go. Luka płacowa w Polsce wciąż jest wysoka, w dodatku kobiety często w ramach tak zwanej kary za macierzyństwo wolniej awansują czy nie otrzymują podwyżek. A posiadanie własnych finansów oznacza wolność i możliwość wyboru, samorealizacji, wyrwania się z potencjalnie przemocowego środowiska. Same zmiany mentalności nie wystarczą i przebiegają zbyt wolno. By osiągnąć niezależność finansową kobiet w Polsce, potrzebujemy zmian systemowych" - podkreśliła.