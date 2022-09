Czterodniowy tydzień pracy przez spowolnienie gospodarcze

W fabryce Velux w Gnieźnie wprowadzony został czterodniowy tydzień pracy - wynika z informacji uzyskanych przez TVN24 Biznes. Decyzja koncernu wynika z gospodarczych zawirowań na europejskich rynkach. Póki co skrócenie czasu pracy ma być rozwiązaniem tymczasowym.

"Decyzja jest podyktowana spowolnieniem gospodarczym, które obserwowane jest w całej Europie. Blisko 90 proc. okien dachowych produkowanych w naszych fabrykach VELUX w Polsce jest eksportowana, stąd sytuacja na rynkach europejskich przekłada się na dostosowanie naszych zdolności produkcyjnych do aktualnej sytuacji" - tłumaczyła przedstawicielka firmy. Dodała, że "zmiana przewidziana jest na okres 8 tygodni".

Jak czytamy na stronie internetowej firmy grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce. Zatrudniają w sumie ponad 4000 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa.

VELUX produkuje okna do poddaszy, okna do płaskiego dachu, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania.