Problemy na rynku pracy mogą nasilić się już wiosną. Eksperci wskazują na jedną przyczynę

Problemy mogą nasilić się już niedługo

Mniejszy popyt

Jak wskazano, napływ do bezrobocia zmalał w ujęciu miesięcznym o blisko 10 proc. "Choć w 2021 roku odnotowywany napływ do bezrobocia był jeszcze mniejszy (średnia miesięczna w 2021 roku to około 101 tys. osób), to obecnie w ujęciu absolutnym wartości są również niskie – średnia w 2022 to około 111 tys. osób, średnia za dotychczasowy okres 2023 to 112 tys. osób" - podano. Dodano, że liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała o 1 proc. w ujęciu miesięcznym, co zastopowało trwający od trzech miesięcy wzrost wielkości tej grupy bezrobotnych.