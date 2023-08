"Złote czasy dla koncernów rafineryjnych". Z czego wynikają wysokie ceny na stacjach

Są to złote czasy dla koncernów rafineryjnych - stwierdził na antenie TVN24 Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ komentując wyniki Orlenu. Na pytanie, czy możemy spodziewać się obniżki cen na stacjach paliw, odpowiedział, że "jest pewne światełko". - Niestety nie do końca wiążę to z tym, że Orlen stał się dla nas tak bardzo łaskawy i tak bardzo nas polubił - zaznaczył.

Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ tłumaczył w "Dniu na żywo" z czego wynikają wysokie ceny stacjach, mimo spadających cen ropy.

Marże rafineryjne wpływają na ceny paliw

- To, co się zmieniło, to zmieniły się słynne marże rafineryjne. Dzisiaj na przerobieniu baryłki ropy naftowej na olej napędowy, diesla, zarabiamy 37 dolarów. W przypadku benzyny, to jest ponad 20 dolarów. W tym samym okresie, w sierpniu 2019 roku, to było w granicach 17 dolarów - wyliczył.

Dodał, że ten element stanowi różnicę w cenie, którą widzimy na stacji benzynowej. - Musimy to zapłacić w postaci kilkudziesięciu groszy więcej - zauważył.

Gość TVN24 skomentował również wyniki Orlenu.

- Dziewięć miliardów złotych zysku do tych dwóch czy trzech miliardów złotych, które były przed wojną, to jest ta różnica 20 dolarów na baryłce. Kiedyś zarabiali 17 dolarów na baryłce, a dzisiaj 37 dolarów. Stąd ta duża różnica - podkreślił.

Jego zdaniem od momentu wybuchu wojny w Ukrainie "są to złote czasy dla koncernów rafineryjnych".

Dawid Czopek, zarządzający Polaris Fiz, o obecnej sytuacji na rynku paliw TVN24

Czy możemy spodziewać się obniżki cen?

Na to pytanie Dawid Czopek odpowiedział, że "jest pewne światełko". - Spójrzmy na ostatnie tygodnie, gdzie cena ropy poszła w górę prawie 20 procent, złoty się już nie umacniał, marże rafineryjne nawet bardziej poszły w sezonowo górę. Jednak widzimy, że na stacjach benzynowych ceny paliw nie wzrosły aż tak bardzo - zaznaczył.

- Niestety nie do końca wiążę to z tym, że Orlen stał się dla nas tak bardzo łaskawy i tak bardzo nas polubił. Bardziej wiążę to z tym, co stanie się w Polsce w połowie października. Póki co, cieszmy się chwilą, jak mówi klasyk - podsumował.

