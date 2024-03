Jest nowy lider podwyżek na rynku mieszkań

Duża pula drogich mieszkań na rynku

Wielgo wyjaśnił, że łódzcy deweloperzy wprowadzili w tym roku do sprzedaży "dużą pulę drogich - jak na ten rynek - mieszkań". Dodał, że równocześnie wyprzedawały się głównie te najtańsze. - Średnia cena metra kwadratowego nowych lokali, na które deweloperzy znaleźli chętnych w lutym sięgała 9,3 tysięcy złotych - wskazał ekspert. W jego ocenie połączenie tych dwóch czynników dało więc efekt w postaci potężnego wzrostu średniej ceny metra kwadratowego mieszkań pozostających w ofercie. - W styczniu podwyżka znacznie przekraczała 4 procent, zaś w lutym wynosiła już tylko 1 procent- zauważył Wielgo. Dodano, że w Łodzi oferta lokali z ceną poniżej 9 tys. zł skurczyła się z 32 proc. do 24 proc. Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 12 tys. zł za metr zwiększył się z 15 proc. do 26 proc. Z raportu wynika, że w Warszawie średnia cena nie zmieniła się w ciągu ostatniego miesiąca. "W Krakowie i Trójmieście odnotowano dość znaczną podwyżkę, bo odpowiednio o 2 proc. i 3 proc. Ceny nowych mieszkań w pierwszej z tych metropolii przebiły w tej sytuacji pułap 16 tys. zł, zaś w drugiej - 15 tys. zł za metr kwadratowy" - wskazali autorzy raportu. Dodali, że podobną wysokość miały podwyżki średniej ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów we Wrocławiu, Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. "Spore" zmiany w strukturze cenowej oferty deweloperów miały miejsce również m.in. w Warszawie i Krakowie. "W stolicy praktycznie zniknęły z rynku mieszkania do kupienia za mniej niż 9 tys. zł za m kw. Z 29 proc. do 33 proc. wzrósł odsetek lokali w przedziale 12-15 tys. zł za metr kwadratowy. Z kolei w Krakowie już 53 proc. mieszkań kosztuje więcej niż 15 tys. zł za metr. Dwa miesiące wcześniej tak drogich lokali było 48 proc." - wyliczyli.