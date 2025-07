"Historyczne maksimum" na rynku mieszkań

Dane z monitoringu rynku Otodom Analytics wskazują, że deweloperzy w siedmiu największych miastach sprzedali 18,3 tys. mieszkań, co oznacza spadek o około 10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na rynek trafiło 23,3 tys. nowych lokali, czyli aż o 20 proc. mniej niż rok wcześniej. "Jednocześnie oferta mieszkań osiągnęła historyczne maksimum – klienci mogli wybierać spośród ponad 62 tys. lokali, o 30 proc. więcej niż rok temu" - zaznaczyli eksperci.

Kraków wyjątkiem w tendencji spadkowej

"To jasno pokazuje, że incydentalna obniżka stóp procentowych w maju miała krótkotrwały, pozytywny wpływ na decyzje zakupowe, ale nie zdołała zmienić długofalowych nastrojów. Zaskakująco, mimo spadku sprzedaży i wprowadzanych inwestycji, łączna oferta mieszkań pozostała stabilna względem maja, co wynika w dużej mierze z powrotu lokali z rezerwacji do sprzedaży" - stwierdzili eksperci.

Sektor jest w fazie "ostrożnego wyczekiwania"

Dodali, że Katowice natomiast zanotowały spadek sprzedaży o 22 proc. rok do roku, a w Łodzi, Wrocławiu i Trójmieście utrata sprzedaży sięgnęła 10-12 proc. Zdaniem ekspertów W Warszawie i Poznaniu "liczby były" gorsze niż przed rokiem. Po dynamicznym pierwszym kwartale 2024 r., napędzanym przez program kredyt 2 proc., cały sektor przeszedł "do fazy ostrożnego wyczekiwania".

- Deweloperzy wyraźnie dostosowują ofertę do realnej, a nie założonej sprzedaży. Rosnąca podaż i słabe wyniki zachęcają ich do weryfikacji planów inwestycyjnych - dodał ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Marcin Krasoń.

W Trójmieście wzrost cen o 10 proc., a we Wrocławiu spadek o 3,8 proc.

Eksperci poinformowali również, że we Wrocławiu od szczytu, jaki miał miejsce jesienią 2024 r., średnia cena spadła o ok. 550 zł na m kw., czyli o 3,8 proc., a rok do roku ceny są tam niższe o 2 proc. W Krakowie obserwujemy zniżkę cen ofertowych o 2,4 proc. w porównaniu do rekordu i niewielki wzrost 2 proc. w skali roku. "W Katowicach, Łodzi i Poznaniu ceny są rekordowe, przy niewielkich wzrostach rzędu kilku procent. Wyjątkiem jest Trójmiasto, gdzie średnia cena m kw. w ciągu roku wzrosła aż o 10 proc" - dodali.