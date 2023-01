"Oni wiedzą, że sprzedający ich potrzebuje. Dwa lata temu było odwrotnie"

Deweloperzy "nieugięci" w sprawie ceny

"Tanie nieruchomości? To niestety myślenie życzeniowe"

Nieruchomości premium bez problemów

Problemów, jak dodała, nie ma natomiast rynek premium, a więc w Zachodniopomorskiem przede wszystkim apartamenty nad Bałtykiem. Są one przeznaczone dla kupujących, którzy nie tylko nie boją się kryzysu, ale często na nim zarabiają. Cena 20 tys. zł za metr kw. za mieszkanie z widokiem na morze jest dla tych osób do zaakceptowania, a w tym przypadku nie ma przewidywań co to wahań cen tych nieruchomości. Jak oceniła ekspertka, jeśli chodzi o ceny mieszkań poza grupą "premium" sytuacja w województwie jest porównywalna do całego kraju, wyłączając największe aglomeracje. - Nie jesteśmy wyjątkiem. W mojej opinii teraz jest raczej czas kupującego niż sprzedającego, a i tak kupujących nie ma zbyt wielu. Dlatego wiedzą oni, że sprzedający ich potrzebuje. Dwa lata temu było odwrotnie – wskazała Rogoźnicka. Dodała, że sprzedający mają "życzeniowe przyzwyczajenia z 2020 roku" i przeświadczenie, że do wystawionego na sprzedaż mieszkania ustawia się kolejka chętnych, przez co "oczekują kwot, które są w tej chwili nierealne". - Zdarzają się sytuacje, gdy za mieszkanie do remontu w kamienicy oczekiwano ok. 8 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Obecnie jednak – jak przyznają rzeczoznawcy majątkowi – maksymalna cena za taką nieruchomość to około 6,5 tysiąca złotych – zaznaczyła ekspertka.