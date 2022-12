Popularny przewoźnik może uruchomić w Polsce centrum szkolenia pilotów

Ryanair może uruchomić w Polsce centrum szkolenia pilotów

Dopytywany o faworytów do umiejscowienia inwestycji, Eddie Wilson wskazał na Wrocław, gdzie w 2012 roku przewoźnik uruchomił swoją pierwszą w Polsce bazę operacyjną. Od tego czasu w mieście powstało również pierwsze w kraju i trzecie w Europie centrum obsługi technicznej samolotów linii, a także Travel Labs Poland - centrum IT Ryanaira.

Ponadto we wrześniu spółka ogłosiła kolejną, wartą 25 mln euro inwestycję we Wrocławiu zakładającą utworzenie nowego dwustanowiskowego hangaru. Ma on powstać do sierpnia 2023 roku.

Ryanair o lotnisku w Modlinie

- Warszawa-Modlin to w ostatecznym rozrachunku niewielka baza i z pewnością nie będziemy tam obecnie rozszerzać działalności. Nie mamy też stamtąd aż tylu połączeń do innych baz, więc raczej nie bierzemy Warszawy pod uwagę jako lokalizacji dla centrum szkoleniowego - przyznał Wilson.

Szef Ryanair DAC zastrzegł, że firma chce nadal latać do stolicy Polski i wyklucza przeniesienie kursów obsługujących Warszawę np. do Radomia. - Modlin nam odpowiada, choć zgłosiliśmy się po sloty i do Lotniska Chopina. Zawsze to robimy, to nic nie kosztuje. Ale Radom nie miałby sensu, podobnie jak planowany Centralny Port Komunikacyjny. Ludzie nie chcą dojeżdżać 100 kilometrów, żeby dostać się na lotnisko - powiedział.