Nowe trasy lotnicze na wakacje. Zapowiedzi przewoźników

Irlandzka linia lotnicza Ryanair ogłosiła kolejne letnie trasy z Polski - podano w komunikacie. Chętni będą mogli polecieć na Korfu, Rodos i Sycylię. Z kolei Wizz Air w czerwcu uruchomi z Polski pięć nowych tras letnich - poinformował węgierski przewoźnik. Chodzi o połączenia lotnicze do greckich portów: Saloniki, Heraklion, Preweza-Aktion i Santorini oraz do Splitu w Chorwacji.

Nowe trasy Ryanaira

Niskokosztowa linia lotnicza Ryanair wyjaśniła, że nowe połączenia będą realizowane od lipca i staną się częścią letniego rozkładu lotów z Polski. Chętni będą mogli polecieć z Modlina na Rodos (dwa razy w tygodniu), z Krakowa na Korfu (dwa razy w tygodniu), Katowic do Trapani (Sycylia) - również dwa razy w tygodniu oraz z Wrocławia na Korfu (także dwa razy w tygodniu).

Przewoźnik wyjaśnił, że z okazji uruchomienia nowych tras Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podróż do października 2021 roku. Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać jedynie na www.ryanair.com do niedzieli 28 marca.

W połowie marca irlandzka linia lotnicza informowała, że od 2 lipca chętni będą mogli skorzystać także z innych uruchomionych na lato tras. Chodzi o połączenia między: Wrocławiem a Olsztynem (dwa razy w tygodniu); Warszawą Modlinem a Pragą w Czechach (dwa razy w tygodniu), Katowicami a Oslo w Norwegii (cztery razy w tygodniu) oraz Poznaniem a Birmingham w Wielkiej Brytanii (dwa razy w tygodniu).

Nowe trasy Wizz Aira

"Nowe wakacyjne trasy Wizz Air obejmują pięć letnich kierunków z Polski: Heraklion, Santorini, Saloniki, Preweza-Aktion oraz Split. Wszystkie trasy zostaną uruchomione w czerwcu 2021 roku" - podał w komunikacie Wizz Air.

Przewoźnik będzie obsługiwał dwa razy w tygodniu loty z Gdańska na greckie wyspy: w środy i niedziele na Kretę (Heraklion), a w poniedziałki i piątki na Santorini. Również dwa razy tygodniowo będą wykonywane loty z Krakowa do chorwackiego Splitu (poniedziałek, piątek) oraz z Warszawy do greckich portów Saloniki (poniedziałek, piątek) i Preweza-Aktion (środa, niedziela).

"Nowe trasy to wsparcie rozwoju branży lotniczej i hotelarskiej w regionach, a także oferta dla pasażerów z Polski" - przekazał przewoźnik.

Wizz Air podkreślił, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży wdrożył dodatkowe procedury w zakresie higieny ułatwiające utrzymywanie dystansu fizycznego podczas wchodzenia na pokład oraz zwiększenia czystości w samolocie.

"Pasażerowie powinni odprawiać się drogą elektroniczną oraz dokonywać płatności online za usługi (m.in. wykupując dodatkowy bagaż), aby zminimalizować zbędny kontakt fizyczny na lotnisku. W celu prób powstrzymania rozprzestrzeniania się możliwych infekcji, pasażerowie są proszeni o przestrzeganie nowych zasad dotyczących dystansu fizycznego zarówno podczas wchodzenia, jak i schodzenia z pokładu" - zaznaczył przewoźnik.

Jak dodała firma, mimo że filtry HEPA znajdujące się we wszystkich samolotach Wizz Air odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przewoźnik dysponuje w sumie 136 samolotami typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.

Jesienią na Malediwy z PLL LOT

Od 3 listopada br. biuro Itaka uruchomi z lotniska Katowice kolejne dalekodystansowe bezpośrednie połączenie czarterowe: na Malediwy. Obecnie z tego portu lotniczego można też polecieć z biurami podróży m.in. do Meksyku i na Dominikanę.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport, biuro Itaka rozpoczęło już sprzedaż wakacji na Malediwach z wylotem z pyrzowickiego lotniska. Pierwszy rejs na tym kierunku odbędzie się 3 listopada br, a trasa obsługiwana będzie raz w tygodniu, do początku kwietnia 2022 roku. Połączenie będzie realizowane należącym do PLL LOT Boeingiem 787-9 Dreamliner. Jest to największy szerokokadłubowy statek powietrzny we flocie narodowego przewoźnika. Samolot ma 294 fotele – 249 w klasie ekonomicznej, 21 w klasie premium i 24 w klasie business.

W sezonie zimowym 2021/22 Itaka oferuje z wylotem z Pyrzowic także wakacje na Punta Cana w Dominikanie. Pierwszy rejs dla Itaki na tym kierunku zaplanowano na 30 października br. Trasa obsługiwana będzie raz w tygodniu, do początku kwietnia 2022 roku, szerokokadłubowym Boeingiem 787-9 PLL LOT. Od końca lutego z lotniska Katowice wykonywane są m.in. dalekodystansowe loty do Cancun w Meksyku i Puerto Plata na Dominikanie na zlecenie Rainbow Tours, a od początku marca - rejsy do Punta Cana na Dominikanie dla biura TUI. Połączenia te realizowane są LOT-owskim Dreamlinerem.

Są to też pierwsze dalekodystansowe połączenia wykonywane samolotem szerokokadłubowym z tego portu od wiosny 2019 r., kiedy z połączenia na Dominikanę wycofała się firma TUI (było to pierwsze w historii czarterowe połączenie dalekodystansowe z polskich lotnisk regionalnych). W poprzednich latach biura podróży oferowały też z Katowic loty m.in. do Gambii, na Wyspy Zielonego Przylądka, do Omanu czy na Zanzibar (mniejszymi samolotami; na dalszych z tych dystansów z międzylądowaniami). Wizz Air oferował regularne loty do Dubaju.

Popularni przewoźnicy

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opublikowanych pod koniec stycznia, w pierwszym półroczu ubiegłego roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym obsłużył Ryanair. Było to ponad 2,2 mln pasażerów. Na drugim miejscu były Polskie Linie Lotnicze LOT - ponad 2 mln pasażerów. Wizz Air obsłużył ok. 1,7 mln pasażerów, co dało mu trzecią pozycję na liście.

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes