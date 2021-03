Nowe trasy lotnicze na wakacje. Zapowiedzi przewoźników

Irlandzki Ryanair ogłosił nową trasę krajową oraz trzy międzynarodowe, z których klienci lecący z Polski będą mogli skorzystać latem – podano w komunikacie. Z kolei węgierski Wizz Air poinformował wcześniej, że w czerwcu uruchomi trzy nowe wakacyjne połączenia z warszawskiego Lotniska Chopina do Grecji.

Nowe trasy Ryanaira

Linia lotnicza przypomniała, że mając na uwadze zmieniające się ograniczenia w związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa, klienci przewoźnika rezerwując lot, jeśli będą musieli zmienić datę podroży, mogą to zrobić dwukrotnie bezpłatnie do 31 października.

Nowe trasy Wizz Aira

Nowe trasy z warszawskiego Lotniska Chopina ogłosił również Wizz Air. Będą to Chania, Rodos i i Zakynthos. Wszystkie kierunki zostaną uruchomione w czerwcu 2021 roku.

Jak dodał, mimo że filtry HEPA znajdujące się we wszystkich samolotach Wizz Air, odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu.

Popularni przewoźnicy

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opublikowanych pod koniec stycznia, w pierwszym półroczu ubiegłego roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym obsłużył Ryanair. Było to ponad 2,2 mln pasażerów. Na drugim miejscu były Polskie Linie Lotnicze LOT – ponad 2 mln pasażerów. Wizz Air obsłużył ok. 1,7 mln pasażerów, co dało mu trzecią pozycję na liście.