Gośćmi na antenie TVN24 byli Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu oraz Dagmara Cześnik, uczestniczka 20. edycji Programu Kariera.

W Programie Kariera, organizowanym przez Polską Radę Biznesu, oferty płatnych praktyk znajdą wszyscy ci, którzy myślą o przyszłości jako: analitycy, finansiści, HR-owcy, programiści i specjaliści IT, projektanci UX, specjaliści do cyberbezpieczeństwa, prawnicy, PR-owcy, marketerzy, specjaliści od mediów i reklamy, stratedzy biznesowi, logistycy, inżynierowie, specjaliści e-commerce, handlowcy i specjaliści od zakupów (procurement) oraz osoby chcące pracować w zawodach kreatywnych albo zainteresowane współpracą z influencerami.

- Trafiają do nas studenci, którym wydawało się, że wiedzą, co chcą w życiu robić. Jednak jak stykają się z praktyką, to okazuje się, że zmieniają kierunek studiów. Kładą większą uwagę na te obszary, których do tej pory nie dostrzegali - podkreślił Marian Owerko, twórca i szef programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Wyjaśnił, że młodzi ludzie mają swój wymarzony kierunek marketingu czy inżynierii, ale zauważają, że istnieje też coś innego, np. HR.

- Program Kariera jest właśnie po to, aby pokazać studentom, że są inne obszary. Pokazać, że w obszarze, w którym chcieli się doskonalić, trzeba zdobyć też praktyczną wiedzę o swoim zawodzie. O tym, co jest tak naprawdę istotne z punktu widzenia praktycznego - zaznaczył Marian Owerko. Jak dodał, "program powinien się kiedyś w przyszłości rozwinąć o licea, bo już wtedy trzeba zastanowić się jaki kierunek studiów wybrać".

Kompetencje miękkie. "Relacje z ludźmi, to jeden z najważniejszych aspektów"

Dagmara Cześnik, absolwentka 20. edycji Programu Kariera odniosła się do pozyskiwania kompetencji miękkich. - Zawsze doceniałam miękkie kompetencje. Dla mnie relacje z ludźmi to jeden z najważniejszych aspektów. Jak poszłam do pracy, to zobaczyłam, jak bardzo on przekłada się na życie zawodowe, jak istotne jest kreowanie stosunków z ludźmi na odpowiednim poziomie. Żeby zespół działał to między ludźmi musi być właściwa komunikacja. Czyli niezbędne są kompetencje miękkie - zauważyła.

Marian Owerko z kolei odniósł się do tezy, że znakomity menedżer musi zatrudnić dobrych ludzi i nie przeszkadzać im w pracy. - Zgadzam się w stu procentach, ale żeby dojść do takiego wniosku, trzeba jednak przejść proces edukacji, później wybrać sobie właściwy program stażowy, uczelnie. Kompilacja tych wszystkich doświadczeń powoduje, że mamy sukces, albo go nie mamy. Albo jesteśmy szczęśliwi, albo zawodowo jesteśmy rozczarowani - przekazał. Podkreślił, że gdy program startował w 2003 roku bezrobocie wynosiło 19 proc. - A wśród studentów 35 procent. Oni musieli ciężko walczyć - stwierdził. Dagmara Cześnik dodała, że program "zdecydowanie poszerzył perspektywy". - Praca pokazała mi, jak te teoretyczne podstawy, które przyswoiłam na studiach właśnie mają się w praktyce. Staż pokazał mi, że chcę dalej się rozwijać, miałam styczność z różnymi gałęziami prawa, mogłam spróbować kilku rzeczy - podsumowała.

Dla kogo jest staż?

Na stronie internetowej programu Kariera podano, że staż jest dla studentek i studentów studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych w Polsce lub za granicą (od 3. roku studiów, ale nie tylko). Do programu mogą zapisać się też absolwentki i absolwenci studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych w Polsce lub za granicą do 30. roku życia.

Jak poinformowała Polska Rada Biznesu, ogólnokrajowy program płatnych staży w różnych firmach i branżach jest największą tego typu inicjatywą w Polsce.

- W tym roku oferujmy prawie 120 staży w ponad 50 firmach, co jest rekordowym wynikiem w ponad 20-letniej historii Programu Kariera - mówi cytowany w materiałach prasowych Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera. W 21. edycji Programu najlepsze krajowe i międzynarodowe spółki oferują staże w 14 miastach, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Krakowie Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie, Sopocie, Warszawie czy Wrocławiu.

Aplikacje można składać od 1 marca do 15 maja bieżącego roku.

Nawet 7500 złotych za miesiąc stażu

Polska Rada Biznesu zapewnia, że wszystkie staże oferowane w Programie Kariera są płatne. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości od 4500 zł do nawet 7500 zł za miesiąc stażu. Większość staży przeznaczona jest dla osób bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Inne wymagają już wcześniejszych praktyk.

Zgodnie z opinią organizatorów absolwenci Programu Kariera wyrobili sobie markę młodych specjalistów wartych zatrudnienia na odpowiedzialnych stanowiskach. W 2023 r. co trzeci uczestnik Programu Kariera kontynuował współpracę z firmą, w której odbył wakacyjny staż - podano w komunikacie.

Polska Rada Biznesu opisała oferowane staże jako wyjątkowe. Program Kariera oferuje uczestnikom więcej niż tylko możliwość poznania zawodu czy danej firmy - uczestnicy zyskują holistyczne spojrzenie na biznes. Coraz więcej firm zapewnia młodym ludziom możliwość bezpośredniej pracy z doświadczonymi osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem lub działem. Stażyści mogą liczyć na indywidualną opiekę i dobrze zaplanowany harmonogram praktyk. Jakość staży weryfikowana jest w corocznym badaniu satysfakcji realizowanym przez zewnętrzną firmę – sami uczestnicy oceniają firmę, która ich zatrudniała.

Student w pracy. Wyniki badania

Z raportu badawczego Student w pracy przygotowanego przez SW Reserach wynika, że 15 proc. badanych studiuje kierunek z zakresu nauk ekonomicznych lub prawo. Często spotykanymi wśród badanych kierunkami są również medycyna lub farmacja (13 proc.), kierunki humanistyczne lub artystyczne (11 proc.), informatyka (11 proc.) oraz studia przyrodnicze lub matematyczne/ statystyczne (10 proc.).

"Większość badanych studentów (75 proc.) studiuje w trybie stacjonarnym. Niemal 40 proc. respondentów (38 proc.) studiuje na pierwszym roku. Co piąty jest studentem drugiego roku. Wśród badanych 40 proc. pracuje stale lub dorywczo" - wyjaśniono.

Jak dodano, "mediana obecnych zarobków netto znajduje się w przedziale 3001-4000 zł. Wynagrodzenie w tym przedziale otrzymuje co piąty pracujący student (19 proc.). Podobne odsetki wskazały na zarobki w przedziale 1001-2000 zł (18 proc.) oraz 2001-3000 zł (19 proc.).".

"Mediana preferowanych obecnie zarobków sięga 5001-6000 zł netto. Wysokość wynagrodzenia uważana za optymalną za rok wynosi między 6001 a 7000 zł, za trzy lata 9001-10 000 zł, a za 10 lat – powyżej 10 000 zł netto. W porównaniu z poprzednią falą badania wszystkie te wartości wzrosły. Dla bliższej perspektywy czasowej przesunęły się o ok. 1000 zł, a dla późniejszych okresów nawet o 2000 zł" - zaznaczono w raporcie.

