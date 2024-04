Rada Polityki Pieniężnej w akcji

Inflacja w celu

Wyższy VAT na żywność

Od 1 kwietnia br. została przywrócona 5-proc. stawka VAT na produkty żywnościowe. Wcześniej obowiązywała stawka 0 proc. Z kolei do końca czerwca ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu pozostają zamrożone w ramach tarcz antyinflacyjnych, wprowadzonych w 2022 r. Z zapowiedzi resortu klimatu wynika, że ceny zostaną co najmniej częściowo uwolnione.

- Żeby doszło do obniżek stóp procentowych w tym roku musielibyśmy zobaczyć korzystniejszą ścieżkę inflacji w drugiej połowie roku. Wpływ uwolnienia cen energii na inflację musiałby być mniejszy niż to przewiduje NBP, poza tym perspektywy spadku inflacji do celu w sposób trwały musiałyby się poprawić. Nasz scenariusz bazowy zakłada jednak, że stopy NBP pozostaną bez zmian do końca 2024 r., a dyskusja o ich obniżeniu może rozpocząć się pod koniec tego roku - powiedział Adam Antoniak.