Ruch zostanie przejęty za złotówkę. Szczegóły przedwstępnej umowy

Porozumienie z Orlenem i PZU

Będzie mniejszościowym udziałowcem

"Ponadto, Bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki nabytych od Lurena Investments B.V" - dodano.

Alior wskazał, że bank zawarł też umowę z Ruchem, zgodnie z którą umorzy on wierzytelności wobec Ruchu, lecz w kwocie nie wyższej niż 87,5 mln zł - "z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy".

Zgoda UOKiK

We wtorek prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie spółki Ruch przez PKN Orlen. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji - podał Urząd we wtorek.