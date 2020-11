Ruch w galeriach handlowych. "Klienci bardzo szybko zareagowali na wprowadzanie obostrzeń"

W tygodniu od 26 października do 1 listopada odwiedzalność ukształtowała się na poziomie 59 proc. wobec 70 proc. tydzień wcześniej. Jak podano, największy spadek poziomu odwiedzalności w porównaniu do analogicznego dnia w roku 2019 roku odnotowano 29 października, kiedy wyniosła ona 52 proc.

W raporcie podano, że w najtrudniejszej sytuacji znajdują się największe obiekty handlowe, w których zatrudnionych jest najwięcej osób. Od początku pandemii osiągają one niższe wyniki odwiedzalności niż małe i średnie nieruchomości komercyjne w porównaniu z rezultatami z ubiegłego roku w dni handlowe.

Sobota najpopularniejsza

"W październiku tylko w regionie północno-zachodnim przekroczyła 80 proc., natomiast w pozostałych nie przekroczyła 70 proc. w stosunku do wyników z zeszłego roku. Najsłabiej w dalszym ciągu wypada region wschodni, w którym odwiedzalność wyniosła 61 proc. rdr" - podano w komunikacie.

Nie zmieniły się przyzwyczajenia klientów co do najchętniej wybieranego dnia - pozostaje nim sobota. Jak podano, w szóstym dniu tygodnia w centrach handlowych było średnio o 42 proc. klientów więcej niż w pozostałe dni handlowe.

Klienci reagują na obostrzenia

"Klienci bardzo szybko zareagowali na wprowadzanie przez rząd obostrzeń i ograniczyli swoją mobilność. Przychodzą do galerii po to, żeby zaspokoić najważniejsze potrzeby zakupowe, co potwierdza spadająca odwiedzalność w obiektach handlowych, obowiązują godziny dla seniorów oraz ograniczenia dotyczące liczby osób, mogących przebywać w sklepach" - poinformował w komunikacie Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.