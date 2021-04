Ruch na polskich lotniskach zmniejszył się o połowę

"Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach od 1 do 31 marca br. wyniosła 8017 (16248 w 2020 r.), to spadek o 51 proc., a wobec 2019 r. to 75 proc. spadek (33041 w 2019 r.)" - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w raporcie miesięcznym o ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej za marzec 2021 r.