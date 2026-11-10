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Z kraju

Sakiewicz nawołuje do bojkotu RTV EURO AGD. Organizacje przedsiębiorców zabierają głos

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Tomasz Sakiewicz
Tomasz Sakiewicz pyta "gdzie jest policja", a za nim stoi policjant
Źródło wideo: Tomasz Pupiec/TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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"Wyrażamy solidarność z firmą RTV EURO AGD, która podjęła decyzję o wstrzymaniu emisji reklam w Telewizji Republika w związku ze sposobem relacjonowania przez tę stację tragicznych wydarzeń w Krakowie 7 listopada 2026" - oświadczyło we wtorek pięć organizacji reprezentujących przedsiębiorców.

W poniedziałek firma RTV EURO AGD, podała, że "w związku z kontrowersjami dotyczącymi sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie przez TV Republika" wstrzymała emisję swoich reklam w tej stacji.

We wtorek Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Pracodawców Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Pracodawcy RP, wyrazili swoje poparcie dla tej decyzji.

"Wyrażamy poparcie dla postawy RTV Euro AGD. Odpowiedzialny biznes potrzebuje solidarności, szczególnie wtedy, gdy dochowanie deklarowanych wartości wiąże się z presją i wymaga szczególnej odwagi" - czytamy we wspólnym oświadczeniu.

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Stanowisko organizacji przedsiębiorców

Organizacje oceniły, że "przedsiębiorcy mają pełne prawo samodzielnie wybierać partnerów reklamowych oraz rezygnować ze współpracy, gdy prezentowane treści pozostają w sprzeczności z wartościami firmy". Zaznaczyli, że "takie decyzje służą ochronie reputacji marki i są wyrazem odpowiedzialności biznesu".

"Szacunek dla wolności słowa i pluralizmu mediów powinien iść w parze z poszanowaniem niezależności przedsiębiorców w decydowaniu o przeznaczeniu swoich budżetów reklamowych" - czytamy w oświadczeniu.

Przedstawiciele organizacji zaznaczyli, że "przedsiębiorstwa budują zaufanie klientów, pracowników i partnerów poprzez codzienne decyzje. Dotyczy to również wyboru mediów, w których zamieszczają reklamy".

"Odpowiedzialność biznesu wymaga uwzględniania społecznych skutków tych wyborów oraz reagowania, gdy sposób działania partnera pozostaje w sprzeczności z zasadami, którymi kieruje się firma" - dodali.

Podkreślili, że "tragiczne wydarzenia wymagają od mediów szczególnej rzetelności, odpowiedzialności za słowo i szacunku wobec ofiar".

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Nawoływanie do bojkotu RTV EURO AGD

Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz odniósł się do informacji o wstrzymaniu emisji reklam firmy RTV EURO AGD na antenie stacji. Zaapelował w poniedziałek za pośrednictwem platformy X o "całkowity bojkot tej firmy, zwracanie już zamówionych towarów, rozmowy z sąsiadami i przyjaciółmi na temat szkodliwości korzystania z tej sieci".

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TVN24

Podczas sobotniej relacji z Krakowa Sakiewicz stwierdził, że "na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy". W rzeczywistości jeden z policjantów stał tuż za nim. Był w cywilnym ubraniu, w czarnej kurtce, czapce i kominiarce, a na jego lewym ramieniu widoczny był emblemat policji.

We wtorek Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Glapiak o nałożenie kary pieniężnej na Telewizję Republika. Skargę do KRRiT na Telewizję Republika złożyła także m.in. ministra kultury Marta Cienkowska. Klub Centrum zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez Sakiewicza przestępstwa zniesławienia policji.

Krajowa Rada poinformowała w poniedziałek, że w związku ze skargami na Telewizję Republika przewodnicząca Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające. 

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Tomasz SakiewiczTV RepublikaPrzedsiębiorstwaKraków
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