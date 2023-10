Ważny tydzień dla kredytobiorców. RPP zdecyduje w sprawie stóp procentowych

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nastąpi po wstępnym odczycie inflacji CPI za wrzesień, który był niższy od oczekiwań rynku. Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. wzrosły w Polsce o 8,2 proc. rdr wobec wzrostu o 10,1 proc. rdr w sierpniu. Rynek oczekiwał we wrześniu odczytu na poziomie 8,5 proc. rdr.

Rada Polityki Pieniężnej może ponownie obniżyć stopy procentowe

"Biorąc pod uwagę, że spadek inflacji we wrześniu był silniejszy, w tym również inflacji bazowej, a w październiku wskaźnik CPI ma szansę zejść poniżej 7 proc., zakładam, że to mocne argumenty dla zwolenników łagodzenia polityki pieniężnej. Wzmacnia to oczekiwania na obniżkę stóp w październiku, choć w mniejszej skali niż we wrześniu, o 50 pb." - powiedział PAP Biznes główny ekonomista Banku Millennium, Grzegorz Maliszewski.