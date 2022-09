Dzisiaj decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Dane sugerują większą ostrożność

Dodał, że będzie to "kompromis pomiędzy danymi o inflacji, które pokazały duży wzrost tego wskaźnika w sierpniu – choć trzeba dodać, że NBP spodziewał się, że inflacja w sierpniu może wzrosnąć – a słabymi danymi, jakie płyną z gospodarki realnej, wskazującymi na silniejsze od oczekiwań spowolnienie wzrostu gospodarczego, czy słabymi danymi o PMI, co sugerowałoby większość ostrożność przy podejmowaniu decyzji przez Radę". W sierpniu – jak podał GUS we wstępnym szacunku – inflacja wzrosła do 16,1 proc. z 15,6 proc. w lipcu. Jednocześnie GUS podał dane o PKB w II kwartale 2022 roku, według których PKB w II kw. 2022 r. wzrósł o 5,5 proc. w stosunku do II kwartału 2021 roku, ale zmalał o 2,1 proc. wobec I kwartału 2022 r. Natomiast indeks PMI dla polskiego przemysłu w sierpniu miał wartość 40,9 punktów, co jest najgorszym wynikiem od maja 2020 roku. - Kolejnym czynnikiem, który sugeruje, że podwyżka wyniesie 25 punktów bazowych, są ostrożne wypowiedzi członków RPP, w tym prezesa NBP Adama Glapińskiego. Nawet najwięksi jastrzębie w gronie RPP w ostatnim czasie wypowiadali się w ostrożny sposób, wskazując, że przestrzeń na podwyżki stóp procentowych staje się coraz mniejsza” – powiedział Kamil Pastor.