RPP o ustawie budżetowej. To ma być "istotnym źródłem niepewności"

RPP o ustawie budżetowej na 2024 rok

Wskazano, że wygaśnięcie działań osłonowych oddziaływałoby w kierunku poprawy wyniku sektora finansów publicznych w 2024 r. Ponadto - jak czytamy w ocenie RPP - czynnikiem, który będzie oddziaływał w kierunku obniżenia deficytu sektora jest wygaśnięcie obserwowanego w br. efektu wysokich zwrotów w ramach rozliczenia rocznego za 2022 r. "Według szacunków NBP, łącznie przyczyni się to do wzrostu dochodów sektora w 2024 r. w relacji do PKB o co najmniej 0,6 pkt. proc. PKB" - napisano.