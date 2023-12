RPP nie rusza stóp. Czy obniży je w 2024 roku?

"Stopy NBP bez zmian i tak będzie prawdopodobnie w kolejnych miesiącach. RPP poczeka na informacje dotyczące cen regulowanych, tarcz ochronnych, VAT na żywność i budżetu w 2024 i postara się je uwzględnić w marcowej projekcji. O ile dalsza aprecjacja PLN nie przełoży się na szybszą dezinflację, to do końca 2024 stopy mogą pozostać bez zmian" - oceniają eksperci ING Banku Śląskiego.

Także według ekonomistów Banku Pekao na obniżkę stóp będziemy musieli jeszcze poczekać. "RPP nie zmieniła stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu - stopa referencyjna to nadal 5,75 proc. Nic tu się nie wydarzy jeszcze przez wiele miesięcy. Ważny kontekst europejski i kontynuacja dezinflacji w części bazowej koszyka" - piszą analitycy.

W centrum zainteresowania przetasowania polityczne

Zdaniem eksperta "przywołane wówczas przez Radę znaki zapytania w minionym miesiącu nie zostały rozwiane". "W końcu żaden z możliwych do stworzenia gabinetów nie uzyskał jak dotąd wotum zaufania. W rezultacie nie mogło dojść do definitywnych rozstrzygnięć w zakresie utrzymywania mechanizmów osłonowych, takich jak zamrożenie stawek energii elektrycznej czy obniżona, zerowa stawka podatku VAT na żywność. Utworzenie rządu przez dotychczasową opozycję wydaje się formalnością i kwestią czasu, ale wciąż nie znamy szczegółów dotyczących skali i terminu przyszłych zmian w polityce fiskalnej" - podkreśla Sawicki.

Według analityka "akcentowana przez władze monetarne niepewność może być pretekstem, by utrzymywać niezmienione stopy procentowe także na początku przyszłego roku". "Rada Polityki Pieniężnej będzie chciała zaczekać na marcową projekcję inflacyjną i nowelizację budżetu uwzględniające potencjalne podniesienie kwoty wolnej od podatku czy podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Może jednak okazać się, że nawet później przestrzeń do obniżek będzie nad wyraz skromna" - przewiduje ekonomista.

"Wpłynie na to znacząca poprawa koniunktury i ugrzęźnięcie w drugiej połowie 2024 r. rocznej dynamiki inflacji w okolicy 5 proc. Niewykluczone, że przez cały 2024 r. stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie 5,75 proc. Oznacza to, że w najbliższym czasie należy zapomnieć o spadku rat kredytów" - czytamy.

Wpływ na złotego

"W minionych latach NBP był postrzegany jako jeden z najłagodniej usposobionych banków centralnych rynków wschodzących. Wielokrotnie stawało się to balastem dla złotego. Najjaskrawszym i zarazem dość świeżym przykładem było ostre rozpoczęcie cyklu obniżek ruchem o 75 pb, które we wrześniu doprowadziło do wystrzału kursów walut i wywindowało kurs euro w okolice 4,70 zł. Późniejsza zmiana nastawienia władz monetarnych o 180 stopni stała się jednym z atutów PLN" - przypomina analityk.