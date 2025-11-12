Logo TVN24
Rozwód bez wizyty w sądzie. Rząd przyjął projekt

shutterstock_2209508997
Zapowiedź nowych zasad L4. Na jakich zasadach będzie można pobierać zasiłek?
Źródło: Magazyn Polska i Świat
Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy dotyczący wprowadzenia rozwodów pozasądowych. Zgodnie z proponowanymi przepisami, jeśli małżonkowie wyrażają zgodę na rozstanie, rozwód będzie mógł zostać orzeczony wyłącznie przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Nowe przepisy mają znacząco odciążyć wymiar sprawiedliwości.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (projekt deregulacyjny), przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt przewiduje wprowadzenie tzw. zgodnych rozwodów, czyli nowego sposobu rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód pozasądowy.

Zgodnie z propozycją, rozwód będzie mógł się odbyć bez udziału sądu – wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warunkiem jest to, że małżonkowie są zgodni w sprawie rozwiązania małżeństwa, pozostają w związku małżeńskim co najmniej rok, nie mają wspólnych małoletnich dzieci, nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia; nie toczy się między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa oraz oboje są obywatelami polskimi lub – w przypadku różnych obywatelstw – mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Dwa etapy rozwodu pozasądowego

Według projektu procedura rozwodu pozasądowego będzie miała dwa etapy. W pierwszym, małżonkowie muszą wspólnie udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, złożyć pisemne zapewnienia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, które potwierdzają spełnienie warunków rozwodu pozasądowego. Zapewnienia te są ważne przez 6 miesięcy.

W drugim etapie małżonkowie, po upływie co najmniej miesiąca od złożenia zapewnień, muszą ponownie wspólnie udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego (niekoniecznie tego samego, co poprzednio) i złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia woli o rozwiązaniu małżeństwa oraz oświadczenia w tej sprawie.

Rozwód będzie ważny po złożeniu zgodnych oświadczeń małżonków i dołączeniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego do aktu małżeństwa tzw. wzmianki dodatkowej o jego rozwiązaniu.

Kierownik urzędu stanu cywilnego będzie weryfikował spełnienie warunków rozwodu pozasądowego i dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Projekt zakłada jednak, że będzie mógł także odmówić rozwodu. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

pc

Autorka/Autor: BC

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ahmet Misirligul/Shutterstock

RządRozwód
