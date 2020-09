Rząd i związkowcy zgodzili się na "niemiecki model długotrwałej transformacji sektora węglowego"

- Najważniejszą rzeczą jest to, że zdecydowaliśmy się na to, iż transformacja sektora będzie miała model podobny, jak miało to miejsce w Niemczech. Czyli pracujemy nad tak zwanym modelem niemieckim długookresowej transformacji sektora. Udało nam się też wstępnie ustalić pewne elementy inwestycji w nowoczesne technologie – powiedział po trwających z przerwami blisko 11,5 godziny negocjacjach Dominik Kolorz.

"10 lat rozbieżności" terminu odejścia od węgla

Wiceminister poinformował, że data zakończenia transformacji powinna znaleźć się w przygotowywanym porozumieniu. - Mam nadzieję, że będzie ona przez obie strony wspólnie ustalona – dodał przewodniczący delegacji rządowej. - My mówimy, że (odejście od węgla) do roku 2060, strona rządowa mówi, że do roku 2050. I tu mamy 10 lat rozbieżności. Może gdzieś się spotkamy w połowie, zobaczymy. To wszystko kwestia negocjacji – ocenił szef regionalnej Solidarności.