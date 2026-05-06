Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rzecznik rządu: prezydent miał osobisty interes, by blokować ustawę o kryptowalutach

|
Adam Szłapka
Adam Szłapka: politycy nie powinni uczestniczyć w eventach finansowanych przez firmy
Prezydent miał osobisty interes, by blokować ustawę o kryptowalutach - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka w środowej rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN24.

Na pytanie dziennikarza czy kolejna ustawa o kryptowalutach, którą rząd przedstawi, będzie uwzględniała zastrzeżenia Karola Nawrockiego, rzecznik odpowiedział, że "prezydent jest ostatnią osobą, której należy w tej sprawie słuchać".

"Osobisty interes" prezydenta

- Był bezpośrednim beneficjentem finansowania eventu CPAC przez telewizję Republika i Zondacrypto - zauważył. Odniósł się w ten sposób do konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference) Polska 2025, która odbyła się w marcu ubiegłego roku.

Jak dodał, to było "coś, co pomagało mu w kampanii wyborczej".

- Prezydent miał osobisty interes, by blokować ustawę (o kryptowalutach - red.) - podkreślił.

Zapytany o to, czy służby wiedziały w trakcie wydarzenia, że za giełdą stał rosyjski wywiad, rzecznik rządu zwrócił uwagę, że "to było paręnaście miesięcy temu, ale prezydent na pewno wiedział, kiedy można było podejmować decyzje o tej ustawie".

- Ze względu na działania prezydenta Karola Nawrockiego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i posłów Prawa i Sprawiedliwości to nie ma żadnego znaczenia. Politycy nie powinni uczestniczyć w (…) eventach finansowanych przez firmy - zaznaczył.

Jak dodał, rząd nie reagował na to, czy Zondacrypto jest podejrzana, ponieważ "to są informacje służb, które nie zawsze są jawne".

Tusk: nie mogą już dłużej udawać głupich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: nie mogą już dłużej udawać głupich

Nowy projekt ustawy o kryptowalutach

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że w tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

- Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności - przekazał szef rządu.

W środę na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że "nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów".

Dodał, że w projekcie została zaostrzona odpowiedzialność za "oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów".

Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnił w środę, że jeśli projekt ustawy w tym tygodniu trafi do niższej izby parlamentu, powinien być procedowana "bardzo szybko". Jak dodał, stanie się to na najbliższym posiedzeniu Sejmu (12-15 maja br.).

- Uważam, że im szybciej wejdą przepisy, które regulują te sprawy, tym potencjalnie mniej ludzi straci majątki, albo zostanie oszukanych. W związku z tym będziemy procedowali szybko. Umiemy to robić. Ostatnio żeśmy ustawę szybko przyjmowali - zaznaczył

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka

Weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przepisy - jak przekonywał rząd - miały wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, np. umożliwiały Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Celem zawetowanej przez prezydenta ustawy o kryptoaktywach było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Ustawa miała wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane, w tym umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

W listopadzie ub.r. ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, gdyż w jego ocenie wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Nowa ustawa różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
kryptowalutyKonrad PiaseckiAdam SzłapkaWeto
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rynek wtórny w Polsce. "Trójmiasto liderem wzrostów"
Nieruchomości
tokio japonia gielda shutterstock_2422461199
Kapitalizacja Samsunga przekroczyła rekordową barierę
Tech
shutterstock_2189312875
Znany serwis pod lupą UOKiK. Urząd bada zasady naliczania opłat
Nieruchomości
departament-stanu
USA sprzeda systemy bojowe Ukrainie. Koszt będzie wysoki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Atak na statek towarowy. Krytyczny poziom zagrożenia
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tankowanie w środę. Ile zapłacimy za paliwo?
Moto
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Podwójna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2318800287
"Wstydliwy dzień". Musk z ugodą i grzywną
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Otwarcie Ormuzu to dopiero początek. Kryzys może trwać miesiącami
Ze świata
Michael Burry
Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
Pieniądze
Oslo, Norwegia
Norwegowie mają dość. Strajk objął cały kraj
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Kiedy puścisz kierownicę Tesli w Europie? Firma walczy o zgodę
Moto
shutterstock_2594879757
Sprawdzą modele przed ich premierą. Rząd USA ma nową umowę
Tech
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
Z kraju
Coinbase
Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
Pieniądze
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
Turystyka
Szłapka
Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Ten instytut będzie chronił dzieci. Wśród darczyńców OpenAI
Tech
giełda notowania
Miliony na giełdach, ale bez euforii. Europejskie debiuty czekają na ożywienie
Rynki
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin najdroższy od trzech miesięcy
Rynki
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Majówka pod znakiem OZE. Weekendowe rekordy
Z kraju
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
Kaucja prosto do aplikacji. Znana sieć wprowadza nowy system zwrotów
Handel
Donald Tusk
Tusk: nie mogą już dłużej udawać głupich
Z kraju
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
Z kraju
shutterstock_2117581991
"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?
Z kraju
AdobeStock_359790855
Nowy sposób inwestowania bez podatku. Co warto wiedzieć o OKI?
Pieniądze
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Ceny gazu w górę. Europa obawia się eskalacji
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają
Rynki
shutterstock_2622625347
Ruszą zwroty ceł Trumpa. Termin już jest znany
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica