Wysyłasz PIT na ostatnią chwilę? Mogą pojawić się opóźnienia

Dłuższy czas przesyłania deklaracji PIT przy pomocy usługi Twój e-PIT może być efektem dużej liczby podatników logujących się w tym samym momencie - poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Szefa KAS Justyna Pasieczyńska. Zaznaczyła, że we wtorek nie było awarii systemu.

Wtorek, 2 maja, jest ostatnim dniem na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2022 r. Resort Finansów przypomniał na stronie internetowej, że można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. We wtorek w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że są problemy z przesłaniem deklaracji przez internet.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie było awarii

- Dłuższy czas przesyłania deklaracji może być efektem logowania się dużej liczby podatników, którzy chcą rozliczyć się w ostatniej chwili - powiedziała rzeczniczka Szefa KAS Justyna Pasieczyńska. Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi.