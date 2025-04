Wykorzystują gorący okres. "Celem jest przejęcie milionów numerów PESEL"

Rosnącą popularność elektronicznych rozliczeń z fiskusem "Twój e-PIT" bezwzględnie wykorzystują cyberprzestępcy - wynika z badania przeprowadzonego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów. Oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe, Ministerstwo Finansów czy Krajową Administrację Skarbową pod pretekstem zwrotu nadpłaty podatku. "Ich celem jest przejęcie milionów numerów PESEL" - alarmują autorzy raportu.

Cyberprzestępcy stosują najbardziej rozpowszechnioną metodę oszustwa, jaką jest phishing.

"Polega ona na podszywaniu się pod osoby lub instytucje wzbudzające publiczne zaufanie za pośrednictwem fałszywych e-maili, SMS-ów czy stron internetowych. W ten sposób próbują wyłudzić dane potrzebne np. do kradzieży pieniędzy z rachunku bankowego, czy zaciągnięcie kredytu na konto ofiary. W 2024 r. CERT Polska odnotował ponad 40 tysięcy incydentów związanych z phishingiem, co stanowiło aż 39 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń" - czytamy w raporcie.

Tak działają oszuści

Autorzy raportu zwracają uwagę, że obecnie wiele osób niecierpliwie czeka na zwrot nadpłaty podatku.

"Ten fakt podstępnie wykorzystują cyberprzestępcy, licząc, że w pośpiechu stracimy czujność. W efekcie zamiast cieszyć się z otrzymania dodatkowych środków, nasze konto bankowe może zostać bezpowrotnie wyczyszczone ze wszystkich oszczędności. Zwłaszcza że oszuści są wyjątkowo wyrachowani, ponieważ wysyłają do milionów Polaków fałszywe e-maile, w których podszywają się pod urząd skarbowy i informują o nadpłacie PIT" - piszą autorzy raportu.

- Następnie proszą o potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz numeru rachunku bankowego do przelania środków za pośrednictwem linku umieszczonego w treści wiadomości. Jeśli w niego klikniemy i nabierzemy się na tę perfidną sztuczkę, to jak na tacy podamy oszustom komplet informacji potrzebnych do kradzieży naszej tożsamości. W ten sposób bardzo łatwo mogą uzyskać loginy do bankowości internetowej i wypłacić zgromadzone na rachunku pieniądze, czy numer PESEL potrzebny do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na nasze konto - mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

"Ale na tym metody oszustów się nie kończą. Cyberprzestępcy podszywają się również pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. W tym celu tworzą fałszywe strony internetowe łudząco podobne do prawdziwych witryn tych instytucji. W efekcie bardzo trudno je odróżnić na pierwszy rzut oka. To kolejny sposób, aby pod pozorem uzyskania dostępu do nadpłaty PIT wyłudzić dane osobowe" - czytamy.

Skala zagrożenia

Według badania 18 proc. Polaków zetknęło się z próbą wyłudzenia danych osobowych, a w 5 proc. przypadków ich kradzież zakończyła się sukcesem. Z kolei 7 proc. ankietowanych deklaruje, że doświadczyło zarówno próby wyłudzenia, jak i kradzieży tożsamości. Oznacza to, że już co trzeci numer PESEL wpadł lub prawie trafił w ręce cyberprzestępców.

"Jednak skala zagrożenia jest zapewne o wiele większa. Zaledwie 11 proc. Polaków, którzy zetknęli się z wyłudzeniem danych osobowych, zgłosiło ten incydent na policji lub do CERT Polska. W rezultacie jeszcze bardziej rozzuchwala to cyberprzestępców" - zwracają uwagę autorzy raportu.

Czego nie można robić

- Aby uniknąć oszustwa, pod żadnym pozorem nie powinniśmy klikać w linki lub otwierać załączników umieszczonych w treści podejrzanych wiadomości informujących o zwrocie podatku. Urzędy skarbowe, Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają do podatników e-maili z prośbą o weryfikację deklaracji PIT, czy nie zachęcają do potwierdzania rachunku do przelania środków za pomocą bankowości internetowej - mówi Bartłomiej Drozd.

"Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę czy adres strony internetowej w przeglądarce jest zgodny z oficjalną witryną urzędu skarbowego, Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli nie, kategorycznie nie powinniśmy podawać żadnych danych osobowych, jak numer PESEL, rachunek bankowy, login do e-Urzędu Skarbowego lub PIN do aplikacji e-Urząd Skarbowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto samodzielnie skontaktować się z urzędem lub wyjaśnić sytuację na infolinii KAS" - zalecają eksperci.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl