Miliony PIT-ów, fiskus przelewa miliardy

Do tej pory podatnicy złożyli 8,5 miliona PIT-ów w formie elektronicznej - podało Ministerstwo Finansów. Z tytułu nadpłaty podatku Krajowa Administracja Skarbowa wypłaciła natomiast 5,5 miliarda złotych. W tegorocznej akcji ogółem złożono ponad 9,4 miliona zeznań podatkowych.

Jak podał w swoim komunikacie resort, 91 proc. wszystkich deklaracji, które do tej pory złożono, do urzędów skarbowych przekazano w formie elektronicznej. Jedynie 9 proc. to zeznania papierowe.