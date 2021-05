Zmiany w zasadach rozliczania składek. ZUS zaprezentował swoje plany

Jakie plany?

Dodatkowo, każdy płatnik składek będzie za pomocą systemu informowany o zaległościach, czy kończącym się okresie płatności preferencyjnych stawek lub przekroczeniu 30 – krotności wynagrodzenia. Będzie on miał również wgląd do informacji, za jakie osoby ubezpieczone została naliczona składka oraz jaka wysokość została ustalona dla każdego z nich – wynika z komunikatu.

ZUS planuje wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. W razie jego niezłożenia, rozliczenia będą ustalane z urzędu. Zmienią się także terminy płatności - do 10 dnia następnego miesiąca płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie, do 20 dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy. ZUS do 28 lutego będzie zamieszczał na PUE zestawienie roczne, dotyczące danych zaewidencjonowanych na koncie w poprzednim roku. ZUS planuje także zmiany w zasadach wypłaty zasiłków. Przede wszystkim Zakład zamierza przejąć ich wypłatę od płatników, uprościć zasady ich przyjmowania i obliczania, a także zautomatyzować cały proces przyznawania świadczeń.

Zasiłki

I tak przy ustalaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa nie przekracza 90 dni (niezależnie od przyczyny choroby). Wydłużone zostaną okresy wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, a także zostanie wprowadzony okres wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. Okres wypłaty zasiłku chorobowego zostanie skrócony do 30 dni po ustaniu ubezpieczenia.